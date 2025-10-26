Öt meccse hibátlan csapatot vert meg a Veszprém, hátrányból

A Puskás Akadémia II számított az esélyesnek a veszprémi focicsapattal szemben a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. Egyrészt azért, mert a felcsútiak öt sikert arattak zsinórban, plusz augusztus 6-a óta mindegyik találkozójukat megnyerték hazai környezetben. Ezzel szemben a Veszprém nem mutatott mostanában jó formát, előző nyolc bajnokijából mindössze egyet tudott megnyerni. Igaz, azt az erős riválisnak számító Komárom otthonában.

Idegenben, hátrányból felállva, erős vetélytárssal szemben diadalmaskodott a veszprémi focicsapat a labdarúgó NB III-ban

Fotó: Nagy Lajos/archív

A tabella második helyezettje kezdett jobban, már a 13. percben vezetést szerzett. A 18 éves Varga Zsombor góljára Molnár Balázs válaszolt a félidő hajrájában, 42. perc: 1-1.

A második játékrészben már csak a vendégek voltak eredményesek, Somogyi-Bakos Bence a 70. percben győztes találatot szerzett a bakonyiaknak. Ez volt augusztus 17. óta az első meccs, hogy a Veszprém egynél több gólt lőtt.

Legközelebb otthon játszik a veszprémi focicsapat

Puskás Akadémia FC II.–VSC Veszprém 1-2 (1-1)

Felcsút, Puskás Akadémia Pancho Aréna. V.: Gindl. Puskás Akadémia FC II.: Dala – Orján, Magasföldi, Yablonskyi, Gustei (Rus, 69.), Varga Zs. (Radványi, 71.), Makara (Tóth, 86.), Ásványi, Magyarics (Csiszár, 46.), Krupa (Zahorán, 46.), Major. Edző: Babó Levente.

VSC Veszprém: Héninger – Görgényi, Tóth G., Molnár B., Irmes (Somogyi-Bakos, 61.), Volter, Somogyi, Baldauf, Dömötör (Baján, 71.), Kiss, Horváth B. (Molnár L., 87.).

Edző: Gunther Zsolt.

Gólszerzők: Varga Zs. (13.), ill. Molnár B. (42.), Somogyi-Bakos (70.).

A Veszprém megszerezte ötödik bajnoki sikerét ebben a szezonban, Gunther Zsolt legénysége az előző négy fordulóban veretlen maradt. A csapat legközelebb hazai pályán szerepel, november 2-án a Budaörsöt fogadja az NB III északnyugati csoportjában.