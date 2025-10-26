október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép siker

1 órája

Öt meccse hibátlan csapatot vert meg a Veszprém, hátrányból

Címkék#VSC Veszprém#Puskás Akadémia FC II#labdarúgó NB III#gunther Zsolt

Fontos sikert, értékes eredményt értek el a bakonyiak. A veszprémi focicsapat hosszú nyertes szériát szakított meg.

Horváth Gábor

A Puskás Akadémia II számított az esélyesnek a veszprémi focicsapattal szemben a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában. Egyrészt azért, mert a felcsútiak öt sikert arattak zsinórban, plusz augusztus 6-a óta mindegyik találkozójukat megnyerték hazai környezetben. Ezzel szemben a Veszprém nem mutatott mostanában jó formát, előző nyolc bajnokijából mindössze egyet tudott megnyerni. Igaz, azt az erős riválisnak számító Komárom otthonában.

Idegenben, hátrányból felállva, erős vetélytárssal szemben diadalmaskodott a veszprémi focicsapat a labdarúgó NB III-ban.
Idegenben, hátrányból felállva, erős vetélytárssal szemben diadalmaskodott a veszprémi focicsapat a labdarúgó NB III-ban
Fotó: Nagy Lajos/archív

A tabella második helyezettje kezdett jobban, már a 13. percben vezetést szerzett. A 18 éves Varga Zsombor góljára Molnár Balázs válaszolt a félidő hajrájában, 42. perc: 1-1.

A második játékrészben már csak a vendégek voltak eredményesek, Somogyi-Bakos Bence a 70. percben győztes találatot szerzett a bakonyiaknak. Ez volt augusztus 17. óta az első meccs, hogy a Veszprém egynél több gólt lőtt.

Legközelebb otthon játszik a veszprémi focicsapat

Puskás Akadémia FC II.–VSC Veszprém 1-2 (1-1)

Felcsút, Puskás Akadémia Pancho Aréna. V.: Gindl. Puskás Akadémia FC II.: Dala – Orján, Magasföldi, Yablonskyi, Gustei (Rus, 69.), Varga Zs. (Radványi, 71.), Makara (Tóth, 86.), Ásványi, Magyarics (Csiszár, 46.), Krupa (Zahorán, 46.), Major. Edző: Babó Levente.

VSC Veszprém: Héninger – Görgényi, Tóth G., Molnár B., Irmes (Somogyi-Bakos, 61.), Volter, Somogyi, Baldauf, Dömötör (Baján, 71.), Kiss, Horváth B. (Molnár L., 87.).
Edző: Gunther Zsolt.

Gólszerzők: Varga Zs. (13.), ill. Molnár B. (42.), Somogyi-Bakos (70.).

A Veszprém megszerezte ötödik bajnoki sikerét ebben a szezonban, Gunther Zsolt legénysége az előző négy fordulóban veretlen maradt. A csapat legközelebb hazai pályán szerepel, november 2-án a Budaörsöt fogadja az NB III északnyugati csoportjában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu