600 perc után találtak ismét a kapuba, az egyik legjobbat verték meg

Nem várt sétagalopp a legutóbb a Balatonfüreddel döntetlenező veszprémi focicsapatra, akik egy hat meccses nyeretlenségi szériát akartak megszakítani. Egy olyan rivális otthonában kellett megtörni a hullámvölgyet, amely kiváló formának örvendett: a komáromiak öt találkozót nyertek zsinórban.

Értékes három pontot szerzett a veszprémi focicsapat vasárnap a labdarúgó NB III-ban. A bakonyiak hosszú rossz sorozatokat törtek meg

Forrás: Facebook/Komárom VSE

Mindezzel párhuzamosan egy égető hiányosságra is megoldást kellett találniuk Gunther Zsoltéknak, a bakonyiak sorozatban öt bajnokit vívtak meg lőtt gól nélkül.

Az első félidőben folytatódott a rossz széria, a Veszprém irányította a meccset, helyzetei azonban kimaradtak, pedig komolyabbak is akadtak közöttük.

Ki kell emelni, remek napot fogott ki a hazaiak kapusa, sem Molnárnak, sem Irmesnek nem sikerült túljárnia Ásványi eszén.

Még büntetőből sem, az Irmes lerántásáért megítélt 11-est Baldauf végezte el a 78. percben, Ásványi vetődve védett.

A 88. percben végre megtört a jég, Horváth Barnabás vállalkozott lövésre, a labda Somogyi Richárdon megpattanva vágódott a hálóba, 0-1.

Több mint 600 góltalan percet követően sikerült ismét a kapuba találnia a Veszprémnek, amely rendkívül értékes három pontot gyűjtött.

A Sopron ellen folytatja a veszprémi focicsapat

Komárom VSE–VSC 2015 Veszprém 0-1 (0-0)

Komárom. V.: Góbi. Komárom: Ásványi – Vukasovic, Farkas D. G., Bartos (Csöngei 60.), Batizi-Pócsi (Nagy Zs. 60.), Köles (Szecsődi G. 86.), Bagó, Szénási, Kószás, Múcska (Rátonyi 79.), Bán (Szecsődi M. 61.). Edző: Horváth Csaba.

VSC 2015 Veszprém: Héninger – Görgényi, Tóth G., Molnár B. (Somogyi-Bakos 73.), Irmes, Volter, Molnár L. (Horváth B. 46.), Somogyi R., Szűcs (Baján 46.), Baldauf (Berzsenyi 86.), Kiss M. (Mayer 46.). Edző: Gunther Zsolt.

Gunther Zsolt csapata legközelebb a Sopronnal játszik hazai környezetben az NB III északnyugati csoportjában.

Az állás