Futball

1 órája

600 perc után találtak ismét a kapuba, az egyik legjobbat verték meg

Címkék#Balatonfüredi FC#Komárom VSE#labdarúgó NB III#VSC 2015 Veszprém#góltalansági#sorozat

Hosszú nyeretlenségi és góltalansági sorozatot sikerült megszakítaniuk a bakonyiaknak. A veszprémi focisták egy remek formában lévő rivális otthonában nyertek az NB III-ban.

Horváth Gábor

Nem várt sétagalopp a legutóbb a Balatonfüreddel döntetlenező veszprémi focicsapatra, akik egy hat meccses nyeretlenségi szériát akartak megszakítani. Egy olyan rivális otthonában kellett megtörni a hullámvölgyet, amely kiváló formának örvendett: a komáromiak öt találkozót nyertek zsinórban.

Értékes három pontot szerzett a veszprémi focicsapat vasárnap a labdarúgó NB III-ban. A bakonyiak hosszú rossz sorozatokat törtek meg.
Forrás: Facebook/Komárom VSE

Mindezzel párhuzamosan egy égető hiányosságra is megoldást kellett találniuk Gunther Zsoltéknak, a bakonyiak sorozatban öt bajnokit vívtak meg lőtt gól nélkül.

Az első félidőben folytatódott a rossz széria, a Veszprém irányította a meccset, helyzetei azonban kimaradtak, pedig komolyabbak is akadtak közöttük.

Ki kell emelni, remek napot fogott ki a hazaiak kapusa, sem Molnárnak, sem Irmesnek nem sikerült túljárnia Ásványi eszén.

Még büntetőből sem, az Irmes lerántásáért megítélt 11-est Baldauf végezte el a 78. percben, Ásványi vetődve védett.

A 88. percben végre megtört a jég, Horváth Barnabás vállalkozott lövésre, a labda Somogyi Richárdon megpattanva vágódott a hálóba, 0-1.

Több mint 600 góltalan percet követően sikerült ismét a kapuba találnia a Veszprémnek, amely rendkívül értékes három pontot gyűjtött.

A Sopron ellen folytatja a veszprémi focicsapat

Komárom VSE–VSC 2015 Veszprém 0-1 (0-0)

Komárom. V.: Góbi. Komárom: Ásványi – Vukasovic, Farkas D. G., Bartos (Csöngei 60.), Batizi-Pócsi (Nagy Zs. 60.), Köles (Szecsődi G. 86.), Bagó, Szénási, Kószás, Múcska (Rátonyi 79.), Bán (Szecsődi M. 61.). Edző: Horváth Csaba.

VSC 2015 Veszprém: Héninger – Görgényi, Tóth G., Molnár B. (Somogyi-Bakos 73.), Irmes, Volter, Molnár L. (Horváth B. 46.), Somogyi R., Szűcs (Baján 46.), Baldauf (Berzsenyi 86.), Kiss M. (Mayer 46.). Edző: Gunther Zsolt.

Gunther Zsolt csapata legközelebb a Sopronnal játszik hazai környezetben az NB III északnyugati csoportjában.

Az állás

  1. Gyirmót FC Győr 30 pont
  2. Puskás Akadémia FC II. 27
  3. Dorogi FC 24
  4. Credobus Mosonmagyaróvár 23
  5. Opus Tigáz Tatabánya 18
  6. Komárom VSE 17
  7. FC Sopron 16
  8. VSC 2015 Veszprém 14
  9. ETO Akadémia 13
  10. Bicskei TC 13
  11. Balatonfüredi FC 11
  12. Frutti Drink-Perutz FC Pápa 10
  13. Ikoba Beton Zsámbék 10
  14. Budaörs 9
  15. Szombathelyi Haladás 5
  16. Újpest FC II. 5

 

