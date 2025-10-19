Újabb hazai meccs gól nélkül a Veszprémtől

Szép siker után készült a Sopron elleni meccsre a veszprémi focicsapat, amely legutóbb hosszú nyeretlenségi szériát követően nyert Komáromban. Az idegenbeli győzelem jó előjel volt az újabb bajnoki kihívás előtt, de azt is tudta mindenki, hogy a Sopron kemény dió lesz.

Gól nélküli döntetlen játszott az NB III-ban a veszprémi focicsapat, amely vasárnap az FC Sopron együttesét fogadta

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A legutóbbi öt meccsüket négy sikerrel egy vereséggel letudó soproniak amolyan sötét lóként érkeztek Veszprémbe. Finta Zoltán alakulata nem feltartott kézzel lépett pályára, meg is voltak a helyzetei, igaz, a hazaiak álltak közelebb a gólszerzéshez az első félidőben.

Először Somogyi-Bakos veszélyeztetett, majd a játékrész második felében Baldaufnak akadt egy nagyobb helyzete. A másik oldalon Tóth és Oláh próbálkozásainál volt Héningernek dolga. A játékrész hajrájában Irmes vállalkozott távolról és nem sokat tévedett, majd Dömötör szögletét követően Tóth Gergő fejelt, nem túl pontosan.

Fordulás után jobban kezdett a vendégcsapat, Héninger védett Molnár helyzeténél. A folytatásban aztán ismét a Veszprém vette át a kezdeményezést és jutott el lehetőségekig. Dömötör igyekezett gólpasszt adni a társaknak, nagy bedobását követően Volter fejelt a kapu mellé, egy szöglet után pedig ugyancsak Volter próbálkozott, ezúttal lábbal, de a lövés nem talált kaput.

Nem született gól a találkozón. A hazaiak álltak közelebb ahhoz, hogy ez másként történjen, azonban a helyzetkihasználás ezúttal sem volt túl hatékony a bakonyiaknál.

A Veszprém, amelyet sérülések is akadályoznak, sorozatban negyedik hazai találkozóján nem tudott a kapuba találni a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában.

Egy pontot szerzett a veszprémi focicsapat

VSC 2015 Veszprém–FC Sopron 0-0

Veszprém, 150 néző. V.: Molnár. VSC 2015 Veszprém: Héninger – Tóth G., Dömötör, Mayer (Baján, 53.), Irmes (Farkas, 85.), Volter, Somogyi, Baldauf, Somogyi-Bakos (Berzsenyi, 61.), Horváth B. (Molnár L., 61.), Kiss M. Edző: Gunther Zsolt.

FC Sopron: Ferenczi – Bokor (Kovács, 82.), Varga, Somogyi, Oláh, Szilágyi, Molnár, Tóth D. (Szóka, 82.), Fendrik (Végh, 89.), Orosz, Reseterits. Edző: Finta Zoltán.