Soha nem látott sorozatban a Veszprém, Dróth triplázott

Nem adott esélyt ellenfelének a veszprémi futsalcsapat, amely már a harmadik percben előnybe került a Gyálon rendezett mérkőzésen. Fellembek Zétény kétszer volt eredményes, Matheus és Thiago egyszer-egyszer, a végén pedig a rutinos Dróth Zoltán triplázott.

Szenzációs formában van a veszprémi futsalcsapat, amely az NB I nyolcadik fordulójában sem adott esélyt ellenfelének. A képen a négy gólszerzőből három, Dróth, Thiago és Fellembek

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Magabiztosan vezeti a tabellát a veszprémi futsalcsapat

Továbbra is elképesztő formát mutat a Veszprém, amely hat pont előnnyel vezeti az NB I-es tabellát, a gólkülönbsége pedig plusz 31-es.

H.O.P.E. Futsal–Vehir.hu Futsal Veszprém 0-7 (0-3)

Gyál. V.: Zimonyi, Kondákor, Topálszki. H.O.P.E. Futsal: Koncsol – Fridrich, Molnár Sz. O., Vékei, Milavecz. Csere: Bohony, Ficsór, Németh G., Horváth R., Sas-Urbán, De Oliveira Dos Santos, Rodrigues, Szabó D. L., Boda. Edző: Matyó Máté.

Veszprém: Horváth Bendegúz – Dróth, Alves dos Santos, Hadházi, Fellembek. Csere: Spandler, Juhász V., Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Lipl, Vér D., Da Silva Ferreira. Edző: Peric Marko.

Gólszerzők: Fellembek Z. (3., 10.), Da Silva Ferreira (6.), Alves dos Santos (23.), Dróth Z. (26., 30., 40.).

Piros lap: De Oliveira Dos Santos J. (28.)

Férfi Futsal NB I., 8. forduló – eredmények

DEAC–Magyar Futsal Akadémia 2-1

PTE-PEAC–Aramis SE 2-1

A Stúdió Futsal Nyíregyháza–SG Kecskemét Futsal 9-0

Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu 1-8

Nyírbátor B-Kerép–Újpest FC 2-6

A tabella állása