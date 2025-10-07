1 órája
Soha nem látott sorozatban a Veszprém, Dróth triplázott
Szezonbeli nyolcadik bajnokiját is megnyerte a címvédő. A veszprémi futsalcsapat idegenben lépett pályára a játéknapon.
Nem adott esélyt ellenfelének a veszprémi futsalcsapat, amely már a harmadik percben előnybe került a Gyálon rendezett mérkőzésen. Fellembek Zétény kétszer volt eredményes, Matheus és Thiago egyszer-egyszer, a végén pedig a rutinos Dróth Zoltán triplázott.
Magabiztosan vezeti a tabellát a veszprémi futsalcsapat
Továbbra is elképesztő formát mutat a Veszprém, amely hat pont előnnyel vezeti az NB I-es tabellát, a gólkülönbsége pedig plusz 31-es.
H.O.P.E. Futsal–Vehir.hu Futsal Veszprém 0-7 (0-3)
Gyál. V.: Zimonyi, Kondákor, Topálszki. H.O.P.E. Futsal: Koncsol – Fridrich, Molnár Sz. O., Vékei, Milavecz. Csere: Bohony, Ficsór, Németh G., Horváth R., Sas-Urbán, De Oliveira Dos Santos, Rodrigues, Szabó D. L., Boda. Edző: Matyó Máté.
Veszprém: Horváth Bendegúz – Dróth, Alves dos Santos, Hadházi, Fellembek. Csere: Spandler, Juhász V., Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Lipl, Vér D., Da Silva Ferreira. Edző: Peric Marko.
Gólszerzők: Fellembek Z. (3., 10.), Da Silva Ferreira (6.), Alves dos Santos (23.), Dróth Z. (26., 30., 40.).
Piros lap: De Oliveira Dos Santos J. (28.)
Férfi Futsal NB I., 8. forduló – eredmények
- DEAC–Magyar Futsal Akadémia 2-1
- PTE-PEAC–Aramis SE 2-1
- A Stúdió Futsal Nyíregyháza–SG Kecskemét Futsal 9-0
- Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu 1-8
- Nyírbátor B-Kerép–Újpest FC 2-6
A tabella állása
- Veszprém 24 pont
- Újpest FC 18
- A Stúdió Futsal Nyíregyháza 18
- DEAC 14
- PTE-PEAC 13
- Aramis SE 12
- MVFC Berettyóújfalu 11
- SG Kecskemét Futsal 9
- H.O.P.E. Futsal 9
- Nyírbátor B-Kerép 7
- Magyar Futsal Akadémia 3
- Haladás VSE 1