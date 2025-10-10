Nem akármilyen gólt lőtt a veszprémi kapus (képekkel + videó)

A veszprémi futsalosok a bajnokság kilencedik fordulójában a Nyírbátort fogadták. Abszolút esélyesként, hiszen a hazaiak hibátlan mérleggel vezették a tabellát, míg a vendégek négy vereség után állva csak a 10. helyet foglalták el.

Folytatta menetelését a veszprémi futsalcsapat, amelyet – némi meglepetésre – nagy küzdelemre késztetett vendége

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az első 10 percet követően mégis 0-2-t mutatott az eredményjelző, előbb Szentes Bíró használt ki egy hazai hibát, majd Sánta értékesítette az Orosz elleni szabálytalanságért megítélt, hatméteres büntetőt.

Horváth Bendegúz ugyan a büntetőt nem tudta hárítani, ám nem sokkal később lehűtötte a kedélyeket, és egy pompás távoli lövéssel szépített, 1-2.

Gyorsan jött az egyenlítés is, Thiago pontos indítását követően Fellembek egalizált a jobb oldalról, 2-2.

Potyogtak a gólok, Nagy Bence talált be, 2-3, majd ismét Fellembek volt eredményes egy egyszerű, de nagyszerű szögletvariációt követően, 3-3.

Nem volt még vége a félidőnek, Szentes Bíró ismét megszerezte a Nyírgyulajnak a vezetést, 3-4, majd Dróth Zoltán is feliratkozott a góllövők listájára, 4-4.

Így ért véget az első félidő, a második pedig egy kiállítással kezdődött: Nagy Bence kapta meg második sárga lapját. A vendégek így is állták a sarat, egészen a 30. percig, amikor Dróth egyszerű játékot, a tőle megszokott lefordulós mozdulatsort követően megszerezte a hazaiak ötödik gólját, 5-4.

Nem sokkal később Thiago büntetett egy hibát, és innen már nem volt esélye a vendéggárdának, 6-4. Ez is maradt a végeredmény, a Veszprém megizzadt, de továbbra is hibátlan ebben az idényben.