1 órája
Nem akármilyen gólt lőtt a veszprémi kapus (képekkel + videó)
Négyszer is zördült a hazai háló, mégis újabb bakonyi siker született. Az éllovas veszprémi futsalcsapat folytatta menetelését a futsal NB I-ben.
A veszprémi futsalosok a bajnokság kilencedik fordulójában a Nyírbátort fogadták. Abszolút esélyesként, hiszen a hazaiak hibátlan mérleggel vezették a tabellát, míg a vendégek négy vereség után állva csak a 10. helyet foglalták el.
Az első 10 percet követően mégis 0-2-t mutatott az eredményjelző, előbb Szentes Bíró használt ki egy hazai hibát, majd Sánta értékesítette az Orosz elleni szabálytalanságért megítélt, hatméteres büntetőt.
Horváth Bendegúz ugyan a büntetőt nem tudta hárítani, ám nem sokkal később lehűtötte a kedélyeket, és egy pompás távoli lövéssel szépített, 1-2.
Gyorsan jött az egyenlítés is, Thiago pontos indítását követően Fellembek egalizált a jobb oldalról, 2-2.
Potyogtak a gólok, Nagy Bence talált be, 2-3, majd ismét Fellembek volt eredményes egy egyszerű, de nagyszerű szögletvariációt követően, 3-3.
Nem volt még vége a félidőnek, Szentes Bíró ismét megszerezte a Nyírgyulajnak a vezetést, 3-4, majd Dróth Zoltán is feliratkozott a góllövők listájára, 4-4.
Így ért véget az első félidő, a második pedig egy kiállítással kezdődött: Nagy Bence kapta meg második sárga lapját. A vendégek így is állták a sarat, egészen a 30. percig, amikor Dróth egyszerű játékot, a tőle megszokott lefordulós mozdulatsort követően megszerezte a hazaiak ötödik gólját, 5-4.
Nem sokkal később Thiago büntetett egy hibát, és innen már nem volt esélye a vendéggárdának, 6-4. Ez is maradt a végeredmény, a Veszprém megizzadt, de továbbra is hibátlan ebben az idényben.
Veszprém–Nyírgyulaj futsal NB IFotók: Fülöp Ildikó
Továbbra is menetel a veszprémi futsalcsapat
Veszprém–Nyírbátor 6-4 (4-4)
Veszprém. V.: Vass I., Kubicsek, Kondákor. Vehir.hu Futsal Veszprém: Horváth Bendegúz – Hadházi, Dróth, Thiago, Fellembek.
Csere: Spandler, Juhász V., Molnár D., Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Lipl, Vér, Matheus. Edző: Marko Perics.
Nyírbátor B-Kerép: Tóth M. – Szentes Bíró, Firmino Schuves, Nagy B., Stevani Hoffelder. Csere: Dobi, Kovács G., Kovács B. R., Bartha, Sánta, Kovács E., Bakó, Orosz, Szakács. Edző: Trencsényi János.
Gólszerzők: Szentes Bíró (7., 16.), Sánta (10.), Nagy B. (12.) ill. Horváth Bendegúz (11.), Fellembek (12., 13.), Dróth (18., 30.), Thiago (32.).
Piros lap: Nagy B. (21.).
A veszprémiek október végén a Berettyóújfalu otthonában folytatják szereplésüket a futsal NB I-ben.