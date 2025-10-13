Nem a veszprémiek meccsén dőlt el a Veszprém történetének első bajnoki címe

A magyar férfi kézilabda legeredményesebb egyesületévé nőtte ki magát a veszprémi kézilabdacsapat, amely 1977-es alapításától kezdve egyedülálló módon tört előre. Írtunk róla, hogy az első nagy sikert 1984-ben érte el a gárda, amely ekkor megnyerte a Magyar Kupát. Az első NB I-es bajnoki címre sem kellett már sokat várni, szűk egy évvel később, 1985-ben a Veszprémet koronázták meg a legjobbak között. Azóta még 28 NB I-es aranyat sikerült gyűjtenie a bakonyi klubnak.

Fotónk az 1984-es kupagyőztes veszprémi kézilabdacsapat köszöntésekor készült, Horváth Gábor (balra elöl) és Végh József egy évvel később bajnoki címet ünnepelhetett

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az 1985-ös bajnoki cím sorsa 40 évvel ezelőtt, október 13-án dőlt el. A VÁÉV SE aznap a Pécset fogadta és nyert 27-20 arányban, de ekkor még nem volt aranyérmes. Később ért véget ugyanis az FTC–Szegedi Volán találkozó, amely 28-28-as eredményt hozott. A Tisza-partiak pontvesztése tette biztossá, hogy a bakonyiak a bajnokok, történetük során először.

A Szeged erős volt, esélyesként szerepelt az Fradi otthonában, botlását nem lehetett megjósolni, ugyanakkor a csapat játéka sokszor döcögött idegenben abban az idényben. Ez volt a Szeged első NB I-es ezüstérme, amit ez idáig még 19 követett, jobbára a Veszprémnek köszönhetően.

A bakonyiak tehát a lefújást követően némi késéssel tudtak ünnepelni, persze ez mit sem vont le boldogságuk mértékéből. A szurkolók is a helyszínen voltak még, így a Március 15. úti csarnokból kezdődhetett meg a fieszta.

Érdekesség, hogy abban az idényben ezt követően még volt egy Veszprém–Szeged derbi, a tét nélküli mérkőzést a bakonyiak nyerték.

Forrás: handballveszprem.hu

Az első veszprémi bajnokcsapat tagjai: Áment István, Baki István, Bartalos Zoltán, Czifrik Attila, Cziráki Zsolt, Gulyás István, Gyurka János, Horváth Gábor, Iván Sándor, Jakab István, Kalocsai Attila, Keller Lajos, Molnár Gyula, Nagy Károly, Pardi Károly, Róka Péter, Salamon István, Ulcz László, Végh József, Vitális Sándor, Vozár Tibor. Vezetőedző: Kaló Sándor. Edző: Kiss Szilárd.

Az 1985-ös kiírás végeredménye: először bajnok a veszprémi kézilabdacsapat!