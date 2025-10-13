október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retró kézilabda: 40 éve történt

1 órája

Nem a veszprémiek meccsén dőlt el a Veszprém történetének első bajnoki címe

Címkék#Veszprém#bakonyi#Horváth Gábor#cím#kézilabdacsapat#bajnok#Végh József

Negyven évvel ezelőtt szerezte meg első NB I-es bajnoki címét a bakonyi együttes. A veszprémi kézilabdacsapat 1985-ben igazán remek teljesítményt nyújtott az első osztályban, ami klubtörténeti sikerhez vezetett.

Horváth Gábor

A magyar férfi kézilabda legeredményesebb egyesületévé nőtte ki magát a veszprémi kézilabdacsapat, amely 1977-es alapításától kezdve egyedülálló módon tört előre. Írtunk róla, hogy az első nagy sikert 1984-ben érte el a gárda, amely ekkor megnyerte a Magyar Kupát. Az első NB I-es bajnoki címre sem kellett már sokat várni, szűk egy évvel később, 1985-ben a Veszprémet koronázták meg a legjobbak között. Azóta még 28 NB I-es aranyat sikerült gyűjtenie a bakonyi klubnak.

Veszprémi kézilabda: 40 éve lettek először bajnokok.
Fotónk az 1984-es kupagyőztes veszprémi kézilabdacsapat köszöntésekor készült, Horváth Gábor (balra elöl) és Végh József egy évvel később bajnoki címet ünnepelhetett
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az 1985-ös bajnoki cím sorsa 40 évvel ezelőtt, október 13-án dőlt el. A VÁÉV SE aznap a Pécset fogadta és nyert 27-20 arányban, de ekkor még nem volt aranyérmes. Később ért véget ugyanis az FTC–Szegedi Volán találkozó, amely 28-28-as eredményt hozott. A Tisza-partiak pontvesztése tette biztossá, hogy a bakonyiak a bajnokok, történetük során először.

A Szeged erős volt, esélyesként szerepelt az Fradi otthonában, botlását nem lehetett megjósolni, ugyanakkor a csapat játéka sokszor döcögött idegenben abban az idényben. Ez volt a Szeged első NB I-es ezüstérme, amit ez idáig még 19 követett, jobbára a Veszprémnek köszönhetően.

A bakonyiak tehát a lefújást követően némi késéssel tudtak ünnepelni, persze ez mit sem vont le boldogságuk mértékéből. A szurkolók is a helyszínen voltak még, így a Március 15. úti csarnokból kezdődhetett meg a fieszta.

Érdekesség, hogy abban az idényben ezt követően még volt egy Veszprém–Szeged derbi, a tét nélküli mérkőzést a bakonyiak nyerték.

Forrás: handballveszprem.hu

Az első veszprémi bajnokcsapat tagjai: Áment István, Baki István, Bartalos Zoltán, Czifrik Attila, Cziráki Zsolt, Gulyás István, Gyurka János, Horváth Gábor, Iván Sándor, Jakab István, Kalocsai Attila, Keller Lajos, Molnár Gyula, Nagy Károly, Pardi Károly, Róka Péter, Salamon István, Ulcz László, Végh József, Vitális Sándor, Vozár Tibor. Vezetőedző: Kaló Sándor. Edző: Kiss Szilárd. 

Az 1985-ös kiírás végeredménye: először bajnok a veszprémi kézilabdacsapat!

  1. Veszprémi Építők, 42 pont
  2. Szegedi Volán, 36
  3. Rába ETO, 33
  4. Tatabányai Bányász, 32
  5. Pécsi MSC, 30
  6. Ferencvárosi TC, 27
  7. Elektromos SE, 27
  8. Bp. Honvéd, 26
  9. Békéscsabai Előre Spartacus SC, 25
  10. Délép SC, 22
  11. Várpalotai Bányász, 21
  12. Debreceni Dózsa, 20
  13. Ózdi Kohász, 18
  14. Újpesti Dózsa, 5

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu