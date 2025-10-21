31 perce
Remili vs. Gidsel: ez döntheti el a veszprémi BL-csatát (videóval)
A kézilabda csapatsport, de ezúttal érdemes kiemelni egy-egy klasszist. A veszprémi kézilabdacsapat csütörtökön (18.45) a Berlint fogadja és a világ két legjobb jobbátlövője is farkasszemet néz egymással az arénában.
A Sporting elleni idegenbeli vereséget követően a Füchse Berlin elleni hazai meccsel folytatja szereplését a veszprémi kézilabdacsapat a Bajnokok Ligája csoportkörében.
A negyedik helyen a veszprémi kézilabdacsapat
A One Veszprém HC az A csoport negyedik helyéről várja a hatodik fordulót, a magyar bajnok három siker mellett kétszer kikapott, hazai pályán még hibátlan.
A Füchse Berlin a nyolcas egyetlen száz százalékos csapata, a németek egyetlen szorosabb mérkőzést játszottak (hazai pályán egy időn túli hétméteressel, egy góllal verték meg a bukarestieket), emellett magabiztosan fektették két vállra a Kolstad, a Kielce, az Aalborg és a Nantes együttesét is.
A Füchse egy remekül összerakott csapat, ezt már többször is bizonyította, az előző BL-idényben például egészen a döntőig menetelt és csak ott kapott ki a Magdeburgtól. A Bundesliga trófeája viszont a berlinieké lett, akik így kiváló szezont zártak. Ennek ellenére az ősszel váratlanul és viharos módon távozott a sportigazgató (Stefan Kretzschmar) és a vezetőedző (Jaron Siewert), a csapat irányítását a dán Nicolej Krickau vette át. A folytatásban be is csúszott két vereség, azóta (több mint egy hónapja) viszont hibátlan a Füchse, amely jelenleg ötödik a bajnokságban.
Ami a bakonyiakat illeti, a magyar bajnok hibátlan mérleggel áll az NB I-ben, és ahogy említettük, a Veszprém Arénában még egyetlen pontot sem veszített ebben az évadban.
A felek az előző BL-szezon csoportkörében is találkoztak és vívtak hatalmas csatákat. Bő egy évvel ezelőtt a Veszprém egy góllal nyert Berlinben, márciusban pedig a Füchse ünnepelhetett ilyen arányú sikert a királynék városában.
Remili vs. Gidsel
A veszprémieknek és a berlinieknek is egy jobbátlövő a vezére. Nedim Remili és Mathias Gidsel egyaránt alapjaiban határozza meg saját csapata játékát. A bakonyiak francia sztárja, aki irányítóként is szokott szerepelni, 34 gólnál jár a kézilabda Bajnokok Ligája aktuális szezonjában. A sorozat góllövőlistáját Mathias Gidsel vezeti, a dán kiválóság már félszáz találatot jegyzett.
Érdekesség, hogy míg Gidsel több mint 72 százalékos hatékonysággal értékesítette eddig lövéseit, Remilinél ez a szám mindössze 53, ami az élmezőnyben messze a legalacsonyabb. A gólpasszokat tekintve nagyjából ugyanúgy állnak, 15-14 a mérleg Gidsel javára.
Remili és Gidsel klasszisáról sok mindent elmond, hogy e két játékos lett az előző három nagy válogatott torna legértékesebb játékosa. A francia a 2024-es Európa-bajnokságon, a dán a tavaly olimpián és az idei világbajnokságon emelkedett ki a mezőnyből.
Talán felesleg is kiemelni, az ő formájuk, illetve az ellenük történő védekezés eldöntheti a Veszprém–Berlin összecsapást.
Nedim Remili
- nemzetiség: francia
- életkor: 30 év
- magasság: 195 cm
- legnagyobb sikerek: világ (2017)-, olimpiai (2020)- és Európa-bajnok (2024)
Mathias Gidsel
- nemzetiség: dán
- életkor: 26 év
- magasság: 190 cm
- legnagyobb sikerek: világ (2021, 2023, 2025)- és olimpiai (2024) bajnok