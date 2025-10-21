Remili vs. Gidsel: ez döntheti el a veszprémi BL-csatát (videóval)

A Sporting elleni idegenbeli vereséget követően a Füchse Berlin elleni hazai meccsel folytatja szereplését a veszprémi kézilabdacsapat a Bajnokok Ligája csoportkörében.

A Füchse Berlint lesz a veszprémi kézilabdacsapat vendége csütörtökön a Bajnokok Ligája csoportkörében. A németek hibátlan mérleggel érkeznek az arénába, ahol tavasszal nyerni tudtak

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló



A negyedik helyen a veszprémi kézilabdacsapat

A One Veszprém HC az A csoport negyedik helyéről várja a hatodik fordulót, a magyar bajnok három siker mellett kétszer kikapott, hazai pályán még hibátlan.

A Füchse Berlin a nyolcas egyetlen száz százalékos csapata, a németek egyetlen szorosabb mérkőzést játszottak (hazai pályán egy időn túli hétméteressel, egy góllal verték meg a bukarestieket), emellett magabiztosan fektették két vállra a Kolstad, a Kielce, az Aalborg és a Nantes együttesét is.

A Füchse egy remekül összerakott csapat, ezt már többször is bizonyította, az előző BL-idényben például egészen a döntőig menetelt és csak ott kapott ki a Magdeburgtól. A Bundesliga trófeája viszont a berlinieké lett, akik így kiváló szezont zártak. Ennek ellenére az ősszel váratlanul és viharos módon távozott a sportigazgató (Stefan Kretzschmar) és a vezetőedző (Jaron Siewert), a csapat irányítását a dán Nicolej Krickau vette át. A folytatásban be is csúszott két vereség, azóta (több mint egy hónapja) viszont hibátlan a Füchse, amely jelenleg ötödik a bajnokságban.

Ami a bakonyiakat illeti, a magyar bajnok hibátlan mérleggel áll az NB I-ben, és ahogy említettük, a Veszprém Arénában még egyetlen pontot sem veszített ebben az évadban.

A felek az előző BL-szezon csoportkörében is találkoztak és vívtak hatalmas csatákat. Bő egy évvel ezelőtt a Veszprém egy góllal nyert Berlinben, márciusban pedig a Füchse ünnepelhetett ilyen arányú sikert a királynék városában.

Remili vs. Gidsel

A veszprémieknek és a berlinieknek is egy jobbátlövő a vezére. Nedim Remili és Mathias Gidsel egyaránt alapjaiban határozza meg saját csapata játékát. A bakonyiak francia sztárja, aki irányítóként is szokott szerepelni, 34 gólnál jár a kézilabda Bajnokok Ligája aktuális szezonjában. A sorozat góllövőlistáját Mathias Gidsel vezeti, a dán kiválóság már félszáz találatot jegyzett.