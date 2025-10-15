október 15., szerda

Kézilabda

58 perce

Törleszteni akar a Veszprém, visszavágna a tavalyi vereségért

Címkék#Veszprém#Sporting CP#Bajnokok Ligájában#kézilabda Bajnokok Ligája#Nantes#Kielce

Egy évvel ezelőtt nagy pofonba szaladtak bele Lisszabonban. A veszprémi kézilabdacsapat most lendületből lenyomná gyengébb formát mutató riválisát.

Horváth Gábor

Ellentétes formában van a portugál és a veszprémi kézilabdacsapat. A Sporting két vereség után áll a Bajnokok Ligájában, a One háromszor nyert zsinórban a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban.

Portugáliába hivatalos a veszprémi kézilabdacsapat, amely a BL-csoportkör ötödik fordulójában a Sporting vendége lesz. Hugo Descaték remek formában vannak
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ezzel szemben áll a felek tavaly őszi csatája, amikor a Sporting, váratlanul, alaposan helybenhagyta (39-30-ra nyertek akkor a hazaiak) a bakonyiakat.

Tavaly elég nagy verést kaptunk Lisszabonban, amiért most törleszteni akarunk. Még akkor is, ha a Sporting általában jó otthon, kivéve a legutóbbi, a Nantes elleni fellépését. Szerintem azt a vereséget ellenünk próbálja meg kiküszöbölni, és biztosan mindenki küzd majd az összeesésig. Nagy meccsre, nagy csatára készülünk 

– idézte Hugo Descat szavait a handballveszprem.hu.

A francia szélső remek formában van, az előző BL-körben nyolc góllal zárt. A Kielcét 35-33 arányban győzte le a Veszprém, előtte a Dinamo Bucurestit és a HBC Nantes csapatát fektette két vállra.

Nem áll könnyű feladat előtt a veszprémi kézilabdacsapat

Ami a Sportingot illeti, a portugálok két sikerrel (Bucuresti, Kielce) kezdték az idényt a sorozatban, a legutóbbi két körben viszont alulmaradtak, idegenben az Aalborg és otthon a Nantes ellen. Utóbbi volt fájóbb, a franciák 11 góllal nyertek Lisszabonban.

Ez abból a szempontból nem jó a Veszprémnek, hogy a Sporting most extra motivált lesz, kettőzött erővel küzd majd a hullámvölgyből való kilépésért.

Szörnyen játszottunk a múlt héten a Nantes ellen, ennek ellenére szurkolóink végig biztattak minket. Ez egy fontos meccs, nem akarunk háromszor egymás után kikapni, és a szurkolóink támogatásával sokkal erősebbnek érezzük magunkat

nyilatkozta a sorozat honlapjának a portugálok mindössze 20 éves vezére, egyik legjobbja, Francisco Costa. A remek játékos kitért arra is, hogy ők egy nagyon fiatal csapatot alkotnak, még sok fejlődési lehetőség áll előttük. Szeretnék azt a játékstílust tovább vinni, ami eddig is jól ment a csapatnak, viszont a korábbiaknál még keményebben kell dolgozniuk.

A Sporting CP–One Veszprém HC találkozó csütörtökön 20.45-kor kezdődik.

A BL A csoportjának állása

  1. Füchse Berlin 8 pont
  2. Aalborg Handball 6
  3. One Veszprém 6
  4. Nantes 4
  5. Sporting 4
  6. Kielce 2
  7. Kolstad 2
  8. Bucuresti 0

 

