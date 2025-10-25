Tíz gólt lőtt a veszprémiek fiatal magyarja a korábbi szövetségi kapitány csapata ellen

Két vereség után lépett pályára a veszprémi kézilabdacsapat, amely a Bajnokok Ligájában idegenben a Sporting, majd hazai pályán a Füchse Berlin ellen maradt alul. Mindkét vereség egygólos volt, ugyanakkor utóbbi meccs, hazai pályán simán a németeknek állt, a vendégek hét góllal is vezettek az arénában.

Az NB I újoncát fogadta a veszprémi kézilabdacsapat szombaton. A bakonyiak könnyed sikert arattak

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A Szigetszentmiklós elleni NB I-es találkozó esélyeit illetően persze nem volt kérdés, és sokáig nem is volt szoros az eredmény, a hazaiak gyorsan növelték előnyüket. Már az első félidő végén két számjegyűre nőtt a különbség. Gáncs-Pető Máté szerezte a 25. hazai találatot, és a veszprémiek fiatal szélsője összesen 10 találatig jutott, csupán egy lövést hibázott. Mellette a magyarok közül sok játékpercet kapott a kapus, Várady-Szabó László, illetve Dopjera Adam, Apró Botond és Szabó Levente is. A fiatalok mindannyian jó teljesítményt nyújtottak.

A korábbi női szövetségi kapitány, Imre Vilmos vezette szigetszentmiklósiaknál az egykor Balatonfüreden és a Veszprémi KKFT-nél is kézilabdázó Pulay Gábor volt a legeredményesebb.

Veszprémi kézilabda: folytatás a Szeged ellen

One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK 49-32 (24-13)

Veszprém, 600 néző. V.: Héjja, Kónya. One Veszprém HC: Appelgren, Várady-Szabó (kapusok), Thiagus 2, Hesam, Elísson 6 (1), Ligetvári 2, Marguc 5 (1), Dopjera 2, Remili 5, Lenne 2, el-Dera 3, Apró 4, Gáncs-Pető 10, Adel 2, Ali Zein 3, Szabó L. 3. Edző: Xavier Pascual.

Szigetszentmiklósi KSK: Holló, Mojsilov, Perényi (kapusok), Pulay 6 (2), Turák 3, Gábori 1, Kovács 3, Lakosy 4 (2), Spacsek 1, Hoffmann, Davidovic, Butorac 2 (1), Tóvizi 5, Van Dijk 3, Márton 2, Brandt 2. Edző: Imre Vilmos.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 6/5.

A veszprémi kézilabdacsapat legközelebb Szegeden szerepel, november 8-án lép pályára a Tisza-partiak otthonában az NB I-es pontvadászatban.