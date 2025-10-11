Újabb fiatal mutatkozott be a veszprémi kézilabdázóknál

A csütörtöki, Kielce elleni hazai Bajnokok Ligája összecsapást követően a veszprémi kézilabdacsapat a Gyöngyöst fogadta az NB I-ben.

A Gyöngyöst látta vendégül szombaton a veszprémi kézilabdacsapat, amely magabiztosan gyűjtötte be a pontokat az NB I-ben

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A hibátlan One Veszprém magabiztosan gyűjtötte be a pontokat, még akkor is, ha a Gyöngyös több jó szakaszt is produkált a mérkőzésen. A hazaiaknál először lépett pályára Apró Botond, a 19 éves irányító az első félidő végén mutatkozott be.

Ott volt még a bakonyiaknál Molnár Robin, Dopjera Adam és Gáncs-Pető Máté is, gólokat is szereztek a fiatalok. Ivan Martinovics volt a mezőny legeredményesebbje, nyolcszor köszönt be a horvát. Appelgren végigvédte a meccset, 17 alkalommal tudott hárítani.