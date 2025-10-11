17 perce
Újabb fiatal mutatkozott be a veszprémi kézilabdázóknál
A Gyöngyös látogatott szombaton a Veszprém Arénába. A veszprémi kézilabdacsapat a lengyel Kielce után hazai riválisát is legyőzte, a hazaiaknál több fiatal is szerepet kapott.
A csütörtöki, Kielce elleni hazai Bajnokok Ligája összecsapást követően a veszprémi kézilabdacsapat a Gyöngyöst fogadta az NB I-ben.
A hibátlan One Veszprém magabiztosan gyűjtötte be a pontokat, még akkor is, ha a Gyöngyös több jó szakaszt is produkált a mérkőzésen. A hazaiaknál először lépett pályára Apró Botond, a 19 éves irányító az első félidő végén mutatkozott be.
Ott volt még a bakonyiaknál Molnár Robin, Dopjera Adam és Gáncs-Pető Máté is, gólokat is szereztek a fiatalok. Ivan Martinovics volt a mezőny legeredményesebbje, nyolcszor köszönt be a horvát. Appelgren végigvédte a meccset, 17 alkalommal tudott hárítani.
One Veszprém HC–GyöngyösFotók: Fülöp Ildikó
Portugáliában folytatja a veszprémi kézilabdacsapat
One Veszprém HC–HE-DO B. Braun Gyöngyös 36-28 (18-11)
Veszprém, 670 néző. V.: Bátori, Szécsi. One Veszprém HC: Appelgren (kapus), Thiagus, Martinovic 8, Elísson 4 (4), Ligetvári, Dopjera 3, Remili 5, Lenne 7, el-Dera 3, Pesmalbek 2, Apró, Gáncs-Pető 3, Molnár R., Ali Zein. Edző: Xavier Pascual.
HE-DO B. Braun Gyöngyös: Marczika (kapus), Ubornyák 1, Mendes 2, Jaros 1, Lang 4, Hegedűs 6, Bálint 2, Skledar, Nagy Á. 4, Edwards 1 (1), Végh 2, Bajus, Gráf 3, Dobi 2, Jóga, Bihari. Edző: Bíró Balázs.
Kiállítások: 2, ill. 10 perc.
Hétméteresek: 4/4, ill. 1/0.
A One Veszprém legközelebb a Bajnokok Ligájában szerepel, csütörtökön a portugál Sporting vendége lesz.