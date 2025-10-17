Megmagyarázhatatlan jelenetek a Veszprém–Sporting meccsen (+ videó)

Lassan már megszokjuk, hogy a csapatok nem szeretik a nyilvánosságot az időkéréseknél, ami abban nyilvánul meg, hogy akadályozzák az operatőr munkáját, elé állnak, vagy takarják a taktikai táblát. A veszprémi kézilabdacsapatnál már korábban is tapasztalhattunk ilyesmit, de más együttesek is alkalmaznak különböző módszereket.

A veszprémi kézilabdacsapat Sporting elleni mérkőzése sok minden miatt marad emlékezetes, nemcsak a pályán történtek érdekes dolgok. Xavier Pascual időkérései titkosak voltak

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

Szinte birkózott a veszprémi kézilabdacsapat videóelemzője

Most viszont szintet lépett az időkérések manuális titkosítása. A csütörtöki Sporting–Veszprém kézilabda Bajnokok Ligája összecsapáson azt láthattuk, hogy az időkéréseknél Ivan Garcia Pascual igyekezett távol tartani a mikrofont a One Veszprém vezetőedzőjétől, Xavier Pascualtól. A kamerát nem kellett, a helyiek távoli felvételeket adtak. A bakonyiak videóelemzője szinte birkózott a mikrofonállványt tartó fiatalemberrel, igyekezett felfelé tartani az állványt, míg utóbbi lenyomni azt. Fura, zavarba ejtő jelenet volt. Nem sokkal később a Sporting kispadja előtt is hasonló szituáció történt, azzal a különbséggel, hogy a portugálok nemes egyszerűséggel elküldték a mikrofonost.

Az időkérések közvetítése, képpel és hanggal, a televízió extra szolgáltatása, most már hosszú ideje alapja a különböző sporteseményeknek. Furcsa, hogy a csapatok ezt támadásként élik meg. Vajon miért? Történt már olyasmi, hogy az ellenfél élőben lejegyezte a látottakat, hallottakat, és azonnal reagált rá? Nehéz elképzelni, de ha így is volt, azok is hátrányba kerültek és kerülnek, akikért ezek a mérkőzések vannak: a nézők.