Új játékos mutatkozott be veszprémi színekben

A Budai Farkasok vendége volt a veszprémi kézilabdacsapat vasárnap az NB I-ben. Az egyiptomi klubvilágbajnokságról visszatért – és ott második helyet szerző – bakonyiak érthetően nem voltak a legfrissebb állapotban a bajnoki mérkőzés előtt.

Budaörsön lépett pályára a veszprémi kézilabdacsapat vasárnap az NB I-ben. A címvédő magabiztos sikert aratott az elbukott klubvilágbajnoki döntő után. A képen Yanis Lenne

Fotó: handballveszprem.hu

Ezzel együtt igyekeztek jó tempót diktálni. A fővárosiak sem akartak lemaradni, egy ideig tudták is tartani a lépést, majd ahogyan ez várható volt, nyílt az olló és meglépett a veszprémi együttes.

A bakonyiak az első félidő végén hét góllal vezetettek, végül pedig 45 találatig jutottak. Először szerepelt veszprémi színekben a nyáron igazolt Yanis Lenne. A válogatott francia szélső megszerzését idén év elején jelentette be a magyar klub, majd Lenne áprilisban súlyos sérülést szenvedett, elszakadt az Achilles-ina, így felépülését követően csak most mutatkozhatott be új csapatában. A francia kézilabdázó remek teljesítményt nyújtott bemutatkozásán, összesen hatszor volt eredményes. Társai közül Bjarki-Már Elísson nyolcszor talált a kapuba,

Budai Farkasok–One Veszprém HC 26-45 (15-22)

Budaörs, 750 néző. V.: Garcia, Paolantoni. Budai Farkasok: Balogh, Zernovic (kapusok), Szeitl, Nourelden 2, Juhász 2, Panic 1, Boskos 3, Bene, Vuleta 3, Csengeri 4 (2), Kristóf, Maric 5, Kovács 1, Hutvágner, Bendicsek, Draskovics 5. Edző: Kiss Szilárd.

One Veszprém HC: Corrales, Várady-Szabó (kapusok), Thiagus, Martinovic 2, Descat 1 (1), Elísson 8 (3), Ligetvári, Dopjera 6 (1), Remili 3, Lenne 6, el-Dera 4, Pesmalbek 2, Adel 5, Molnár R. 3, Ali Zein 5. Edző: Xavier Pascual.

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/5.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Veszprémi kézilabda: folytatás a BL-ben

A következő fellépése a Bajnokok Ligájában lesz a One Veszprém HC csapatának, amely csütörtökön a lengyel Kielce együttesét fogadja a sorozat csoportkörében. Ezt követően, szombaton a Gyöngyös látogat a Veszprém Arénába.