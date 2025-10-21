október 21., kedd

A megyei riválist is legyőzték

1 órája

Veretlenül menetelnek a veszprémi focista lányok

Címkék#Fogl Adrienn#VSC 2015 Veszprémnek#NB II#focicsapat#Pápa

Öt mérkőzés után veretlenül áll az NB II-es együttes. A veszprémi női focicsapat legutóbb a pápaiakat fektette két vállra.

Horváth Gábor

Menetel a veszprémi női focicsapat, a felnőtt gárda idén alakult újjá a vármegyeszékhelyen. A nyitány jól sikerült, a Sipos Tamás vezette bakonyiak az első fordulóban a Fehérvárt győzték le hazai környezetben.

Remekül szerepel ebben a szezonban a veszprémi női focicsapat, amely a harmadik helyen áll az NB II nyugati csoportjának tabelláján.
Forrás: Facebook/Veszprém női NB II labdarúgócsapat
Forrás: Facebook/Veszprém női NB II labdarúgócsapat

A harmadik helyen a veszprémi női focicsapat

A siker lendületet adott a VSC 2015 Veszprémnek, amely a folytatásban nyert Sopronban és Nagykanizsán, a ZTE ellen döntetlent játszott, legutóbb pedig megyei derbin diadalmaskodott.

A Pápa ellen Fogl Adrienn, Orbán Brigitta és Hannig Viktória volt eredményes, előbbi vezeti a házi góllövőlistát, öt találattal. Pápai részről Németh Zsófia szépített, összességében magabiztos hazai siker született.

A bakonyiak harmadik helyen állnak az NB II nyugati csoportjának tabelláján. Az éllovas Dunaújváros (amely még hibátlan) és a második Fehérvár FC egy meccsel többet játszott.

A Veszprém legközelebb, szombaton Paksra látogat, a Pápa a Sopront fogadja.

VSC 2015 Veszprém–Pápai ELC 3-1 (3-0)

Veszprém. V.: Molnár-Sáska. VSC 2015 Veszprém: Császár – Simon, Kádi, Jarjabka, Tömbl, Hannig, Fogl, Orbán (Galambos, 72.), Dobos (Tamás, 46.), Sirhán (Hered, 54.), Horváth M.

Pápai ELC: Vecseri – Molnár, Németh Sz., Kovács (Horváth R., 46.), András, Buzdor, Németh O., Tóth, Bezselics, Bendes, Kaszap (László, 54.).

Gólszerzők: Fogl (18.), Orbán (24.), Hannig (43.), ill. Németh Sz. (71.).

A veszprémiek mestere, Sipos Tamás így értékelt a derbit követően a csapat Facebook-oldalán: „A hétvégi fordulóban a pápai csapat volt a vendégünk. Örök riválisunktól a nyári kupa mérkőzésen vereséget szenvedtünk, ezért mindenképpen vissza akartunk vágni nekik. Egész héten egy más taktikával készültünk ellenük, mint ahogy eddig játszottunk és ez be is vált. Az első félidőben szinte semmit sem mutatott ellenfelünk, nekünk viszont sorra jöttek a szebbnél szebb támadások. Először Fogl Adri lőtt szép távoli gólt, majd Orbán Brigi is betalált és végül Hannig Viki révén 3-0-ás eredménnyel mehettünk el a félidőre. Ezen kívül még háromszor vezettük kapusra a labdát, de ezek a helyzetek sajnos kimaradtak. A második félidőben a három gólos vezetés tudatában fejbe egy kicsit kiengedett a csapat és egyre többet támadott a Pápa. Egy ártalmatlan kezezés után büntetőhöz jutott ellenfelünk, amivel szépítettek, de a vezetés nem forgott veszélybe annak ellenére sem, hogy a játékvezető tejesen egyoldalúan vezette a meccset ellenfelünk javára. Összességében teljesen magabiztosan akár 5-6 góllal is nyerhetett volna csapatunk."

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
