Nem hagyta amputálni a lábát, 72 évesen is aktív a szentgáli futballkapus

Az ellenfelek tátott szájjal nézik, amikor az idős úr nem áll meg a pálya szélén, hanem mezt húz és a futballkapu felé veszi az irányt. Bizony, Egri József 72 évesen is aktív, és még csak azt sem mondanánk, hogy a veterán focikapus kiegészítő ember a vármegyei harmadosztályban szereplő Szentgál FC-ben.

A veterán focikapus, Egri József 50 éves futballpályafutást tudhat maga mögött. A kapus két unokájával is együtt játszik a Szentgál FC-ben

Fotó: Horváth Gábor/Napló

– Mindig visszahívtak, mert nem volt kapus. Megkértek, elvállaltam – összegzi saját szavaival a futball sokak által megénekelt egyszerűségét és magától értetődő mivoltát Egri József, aki feleségével, Juci nénivel szentgáli otthonában fogadta lapunkat. Egészen pontosan lányuk otthonában, mert az ő nem messze álló házukat éppen felújítják.

Szentgál Mészmű elnevezésű részén járunk, sok a rokon a környéken, tudnak egymásnak segíteni. De nemcsak itt laknak rokonok, hanem több helyen másutt is, ugyanis egriék családfáját 10 gyerek és (eddig) 31 unoka gazdagítja.

A család egyébként a Komárom-Esztergom vármegyei Nagysápról származik, József ott kezdett el futballozni, 12 évesen már az iskola legjobbjai között szerepelt. – Játszottam csatárként is, de sokat cseleztem és emiatt gyakran felrúgtak, így inkább a kapuba álltam – mesélte, kiemelve, hogy nagyon szép éveket töltött a megyei bajnokságokban, a Nagysáp mellett a Tokod színeiben szerepelt, és játszott egy kis ideig Bajnán is. Próbálkozott a magasabb szintű labdarúgással, elment az akkor NB II-es, nagy múltú Doroghoz, de ott 3-4 nagyon jó kapus is akadt, a cserepadon pedig nem szeretett volna üldögélni. Egyébként sosem futballozott pénzért, a napi betevőt bányaalkalmazottként kereste, Tokod mellett dolgozott egy műhelyben. Szegénység volt, de megéltek, ehhez az is kellett, hogy „minden munkát elvállaltunk az asszonnyal”.

Negyven évvel ezelőtt költöztek Szentgálra, és természetesen tovább folytatta a focit, amely Veszprém vármegyében is izgalmas és eseménydús volt. Többször is remek csapat jött össze a bakonyi kistelepülésen, bajnoki címet is sikerült szerezniük. Rengeteg a szép emlék, akadt olyan időszak, amikor két egyesület is működött Szentgálon. Volt olyan eset, amikor Józsi bácsi a helyi szenioroknál abbahagyta, majd nem sokkal később a fiataloknál folytatta pályafutását. Megszűnt, majd újraindult a futball a településen, és ilyenkor mindig visszahívták a rutinos kapust.