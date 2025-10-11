1 órája
Nem hagyta amputálni a lábát, 72 évesen is aktív a szentgáli futballkapus
Józsi bácsi sportpályafutásának története és jelene nem mindennapi, több mint öt évtizedes futballmúlt áll mögötte. A veterán focikapus 72 évesen is aktív, és egyelőre nem tervezi a visszavonulást – Egri Józseffel beszélgettünk.
Az ellenfelek tátott szájjal nézik, amikor az idős úr nem áll meg a pálya szélén, hanem mezt húz és a futballkapu felé veszi az irányt. Bizony, Egri József 72 évesen is aktív, és még csak azt sem mondanánk, hogy a veterán focikapus kiegészítő ember a vármegyei harmadosztályban szereplő Szentgál FC-ben.
– Mindig visszahívtak, mert nem volt kapus. Megkértek, elvállaltam – összegzi saját szavaival a futball sokak által megénekelt egyszerűségét és magától értetődő mivoltát Egri József, aki feleségével, Juci nénivel szentgáli otthonában fogadta lapunkat. Egészen pontosan lányuk otthonában, mert az ő nem messze álló házukat éppen felújítják.
Szentgál Mészmű elnevezésű részén járunk, sok a rokon a környéken, tudnak egymásnak segíteni. De nemcsak itt laknak rokonok, hanem több helyen másutt is, ugyanis egriék családfáját 10 gyerek és (eddig) 31 unoka gazdagítja.
A család egyébként a Komárom-Esztergom vármegyei Nagysápról származik, József ott kezdett el futballozni, 12 évesen már az iskola legjobbjai között szerepelt. – Játszottam csatárként is, de sokat cseleztem és emiatt gyakran felrúgtak, így inkább a kapuba álltam – mesélte, kiemelve, hogy nagyon szép éveket töltött a megyei bajnokságokban, a Nagysáp mellett a Tokod színeiben szerepelt, és játszott egy kis ideig Bajnán is. Próbálkozott a magasabb szintű labdarúgással, elment az akkor NB II-es, nagy múltú Doroghoz, de ott 3-4 nagyon jó kapus is akadt, a cserepadon pedig nem szeretett volna üldögélni. Egyébként sosem futballozott pénzért, a napi betevőt bányaalkalmazottként kereste, Tokod mellett dolgozott egy műhelyben. Szegénység volt, de megéltek, ehhez az is kellett, hogy „minden munkát elvállaltunk az asszonnyal”.
Negyven évvel ezelőtt költöztek Szentgálra, és természetesen tovább folytatta a focit, amely Veszprém vármegyében is izgalmas és eseménydús volt. Többször is remek csapat jött össze a bakonyi kistelepülésen, bajnoki címet is sikerült szerezniük. Rengeteg a szép emlék, akadt olyan időszak, amikor két egyesület is működött Szentgálon. Volt olyan eset, amikor Józsi bácsi a helyi szenioroknál abbahagyta, majd nem sokkal később a fiataloknál folytatta pályafutását. Megszűnt, majd újraindult a futball a településen, és ilyenkor mindig visszahívták a rutinos kapust.
A 72 éves sportember fizikai állapota kitűnő, egészsége korábban is rendben volt, gyógyszert sem szed. Egy alkalommal azonban súlyos tünettel került kórházba.
– Rokonoknál jártunk, ahol az egyik kertben megharapott a kutya. Nem foglalkoztam vele, nem mentem orvoshoz, csak egy hónap múlva, akkor meg már nem tudtam felállni, térd alatt nem kapott vért a lábam. A kórházban azt mondták, hogy amputálni kell, de én nem írtam alá a papírt. Szerencsére átkerültem egy másik osztályra, ahol sikerült meggyógyítaniuk, és ma már semmi gond nincs vele.
A veterán focikapus két unokájával is egy csapatban játszik
Az ellenfelek általában dörzsölik a szemüket, ha meglátják Józsi bácsit a kapuban, akkor meg pláne hitetlenkednek, amikor kiderül, hogy ennyi idősen is remek teljesítményt tud nyújtani. Cserekapusnak hívták vissza legutóbb, de ma már nagyjából felezik a játékperceket 42 évvel fiatalabb társával.
Korábban hívták nagyobb klubokba is, de esze ágában sem volt elmenni. Edzésre nem tud járni – messze van a pálya és nincs jogosítványa –, de nincs is rá szükség, 50 év rutinnal tudja, mit kell tennie a mérkőzésen. Kispályára, terembe viszont ma is gyakran elmegy, baráti focikon, tornákon játszik, sokszor gyerekeivel, unokáival, a rokonok közül még a lányok is fociznak. Szentgálon egyébként két unokája is csapattársa, ezen azért érdemes elgondolkozni.
Talán mondani sem kell, a család imádja a focit. Juci néni is kijár a meccsekre, és nyilván az ő áldása is kellett hozzá, hogy Józsi bácsi még mindig véd. Az asszony ráadásul nem egy passzív típus a pálya mellett, szurkol, örül, mérgelődik, saját bevallása szerint egy alkalommal (jó régen) esernyővel verte meg a bírót. A férjét szájba rúgták, felszakadt az ajka, a felelőtlen játékvezető sporttárs pedig még sárga lapot sem adott – emlékezett vissza Juci néni.
A régi idők focija mellett a mai labdarúgást is szeretik. Bár a csapattársakkal olykor mérgelődni kell, ma is jó szórakozás a pályán lenni. Józsi bácsit kedvelik és tisztelik az ellenfelek, megtapsolják a szurkolók. Figyelnek rá, például amikor a legutóbbi focimeccsen megfájdult a bokája, épp a bíró győzködte, hogy kérjen cserét, nehogy hosszabb időre megsérüljön. Persze azt nem tudta, hogy Józsi bácsinak a nyári felkészülés alatt eltört az egyik bordája, ám pár hét kihagyás után ismét a pályán volt.
Mert ott kell lenni, lehetőleg kapusmezben. De ha már végleg a szekrénybe kerül az a kapusmez, mondjuk 2-3 év múlva, Józsi bácsi akkor is örök futballkapus marad.
Na meg példakép, olyan, akire a vármegyei fociban mindenütt nagy szükség van.