Feldúltan nyilatkozott a veszprémiek spanyol mestere: „Tudom, hogy ez üzlet, de sport is!” (+ videó)

A One Veszprém HC magabiztosan gyűjtötte be a pontokat vasárnap a kézilabda NB I-ben. A bakonyiak nyolc nap alatt öt meccset játszottak, Egyiptomból érkeztek haza, Xavier Pascual vezetőedző a találkozót követően kitért arra, hogy egy ilyen sorozat milyen veszélyeket rejteget.

Keményen fogalmazott Xavier Pascual, a veszprémi kézilabdacsapat spanyol mestere a Budai Farkasok elleni találkozót követően

Fotó: Fülöp Ildikó/archív

A Veszprém múlt hét csütörtökön döntőt játszott a kézilabda klubvilágbajnokságon, kétszeri hosszabbítást követően maradt alul a címvédő a Barcelona csapatával szemben. A finálé előtt a magyar bajnok pályára lépett két csoportmeccsen (Sydney United, Al-Ahly), majd a Magdeburg elleni elődöntőben. A sorozatot – Egyiptomból visszatérve - vasárnap már itthon folytatta az együttes, amely a Budai Farkasok vendége volt az NB I-ben.

Xavier Pascual: Nem akartam ma játszani

– Ez egy nagyon nehéz meccs volt nekünk. Sokan nem értik meg, hogy a sorozatterhelés az oka annak, hogy a játékosok olykor megsérülnek. Nagyon aggódtam emiatt, nem akartam ma játszani. Tudom, hogy ez üzlet, de sport is, és ha nincsenek játékosaink, nem tudunk játszani – fogalmazott Xavier Pascual a Budai Farkasok elleni bajnoki találkozót követően.

A One Veszprém HC spanyol szakvezetője dicsérte csapatát és méltatta az ellenfelet, úgy gondolja, hogy ebben a csarnokban sokan megszenvednek majd a helyi fiatalok ellen, akik remek kézilabdát játszanak.

A háromszoros Bajnokok Ligája-győztes mester frusztráltsága érthető, hiszen egy-egy kulcsjátékos kiesése alapjaiban határozhatja meg a szezon végkimenetelét. Egy évvel ezelőtt Jehia el-Dera szenvedett súlyos sérülést, keresztszalag-szakadást, ami nagyon érzékenyen érintette a veszprémieket, akik rendkívül fontos időszak előtt állnak. Ugyanakkor a klub olyan játékoskerettel rendelkezik, amely alkalmas a több fronton való helytállásra. Ahogyan a Budai Farkasok edzője, ifjabb Kiss Szilárd is utalt rá, a bakonyi kézilabdázók hozzá vannak szokva az ilyen terheléshez. A veszprémieknél az egészségügyi háttér is adott ahhoz, hogy a csapat minden sorozatban a legmagasabb célokért küzdjön.

Pascual szavait persze érdemes megjegyezni és megfontolni, hiszen azok érvényesek az egyetemes profi sportra, amely egyre komolyabb igényeket és kegyetlenebb igénybevételt támaszt.