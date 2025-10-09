Xavier Pascual elárulta, milyen kézilabdát vár a Kielcétől (videóval)

A lengyel Kielce csapatát fogadja a One Veszprém HC a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A ma 18.45-kor kezdődő derbin remek játékosok küzdenek meg, ugyanakkor ki kell emelni, hogy két „kézilabda professzor” néz farkasszemet egymással a kispadokon. Xavier Pascual tudja, mire kell számítson Talant Dusebajev tanítványaitól, ugyanakkor a bakonyiak spanyol mestere a váratlan húzást is várja a rivális sokat megélt vezetőedzőjétől.

Xavier Pascualra és csapatára komoly csata vár ma este a Kielce ellen a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében

Fotó: MTI/archív

Xavier Pascual kontra Talant Dusebajev

- Azt hiszem, Talant kapcsán mindig nehéz bármit is mondani, hiszen fantasztikus edző, nagyon jó a kapcsolatom vele. De amikor a pályán vagyunk, ő a saját csapatát védi, én pedig az enyémet - ami teljesen természetes. Ugyanakkor mindig öröm olyan együttes ellen játszani, ahol Talant dolgozik, mert tudod, hogy mindig készülnek valamivel, valami kis plusszal. Emellett persze nagyszerű játékosaik is vannak. Azt gondolom, hogy a Kielce egy olyan csapat, amelyre nagyon oda kell figyelni: kifejezetten erősek védekezésben, kiválóan lőnek – nyilatkozta az ellenfélről klubja honlapjának Xavier Pascual, aki azt is kiemelte, hogy a Kielce rendkívül egységes alakulat. - A Talant-féle rendszer viszont mindig ugyanaz: kiváló beállók, remek egy az egy elleni játékosok, agresszív, intenzív, harcos csapat – tette hozzá.

Az interjúban szóba került az is, hogy a Veszprém az elmúlt időszakban túl sűrűn játszotta meccseit, ami a spanyol mester szerint rendkívül káros, erről már korábban is beszélt a szakember.

- A probléma az, hogy 48 óránként meccset játszani teljesen őrült dolog, főleg, ha utazni is kell közben. Ilyenkor kénytelen vagy néhány játékost túlterhelni, mert a gond nem is önmagában a sérülés - hanem az, hogy ha egy vagy két játékos kiesik, az azonnal extra terhet ró a többiekre – mondta Pascual.

Pascual és Dusebajev 14 évvel ezelőtti vívta egymással eddigi legnagyobb csatáját. Előbbi a Barcelona, utóbbi a Ciudad Real együttesét irányított a Bajnokok Ligája döntőjében. A rangadóból Pascual jött ki győztesen.

Az összecsapáson pályára lépett Nagy László is, aki egyszer volt eredményes a katalánok színeiben.