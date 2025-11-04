Állatfigurákra lőttek az ajkai viadalon

november 4., kedd

Hagyományos 3D íjászverseny

Címkék#állatfigura#íj#verseny

3D íjászversenyt rendezett a Terepíjász Egyesület Ajka a Hubertus erdei iskola környéki erdős területen.

Tisler Anna
Fotó: Gyarmati László

A versenyre, amelyet két évtizede minden tavasszal és ősszel meghirdetnek, csaknem százan neveztek be Magyarországról és Szlovákiából. A kellemes időben a 3D állatfigurákra lövést forgószínpadszerűen végezték. A szervező ajkai íjászok segítettek a lebonyolításában, így csak a gyerekek és néhány tag versenyzett. 

Vadászreflex íj gyermek női kategóriában első helyen végzett Dalmadi Liliána, kadét nőiben második lett Jánosi Zsóka, harmadik Szkurszky Míra, tradicionális íj gyermek nőiben második lett Cserményi Boróka, barebow felnőtt férfi kategóriában a második helyen Santl Zoltán, a harmadikon Szkurszky Zsolt végzett.

Fotó: Gyarmati László

 

 

