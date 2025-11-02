FC Ajka: csak szépíteni tudtak

FC Ajka–Mezőkövesd 1–2 (0–2)

FC Ajka: augusztusban nyert a csapat utoljára hazai bajnoki mérkőzést

Archív fotó: Gyarmati László/Napló



Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. V.: Bana Gergely (Máyer Gábor, Tóth Csaba János)

Ajka: Szabados – Bacsa B. (Csörnyei, a szünetben), Tar, Kenderes – Kovács N., Sejben (Lakatos M., 83.), Csizmadia Z. (Doncsecz, a szünetben), Tóth G., Garai – Kirchner (Szabó M., a szünetben), Cipf (Csóka, 74.). Edző: Csábi József

Mezőkövesd: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B. (Zachán, 74.), Ternován – Csatári (Zvekanov, 83.) – Pintér Á. (Bartusz, 74.), Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 90.), Vörös (Kovalenko, 74.) – Szalai J. Edző: Csertői Aurél

A találkozó elején kóstolgatták egymást a felek, majd szépen lassan beindult a Mezőkövesd. A 13. percben Szalai, majd bő tíz perccel később Vidnyánszky talált az ajkai hálóba, 0-2.

Bár az ajkaiak ebben az időszakban három lövéssel is próbálkoztak, a kövesdi védelem szervezetten zárta le a területeket, így a hazaiak a szünetig sem tudtak komoly veszélyt kialakítani.

A második félidő elején Csábi József hármas cserével próbálta felrázni csapatát, ami a játék iramán ugyan érezhető volt, de helyzetekben sokáig nem mutatkozott meg. A mérkőzés középső szakasza csendesen telt, csak néhány szabálytalanság borzolta a kedélyeket a lelátón. A hajrában aztán felpörgött a találkozó. A vendégek igyekeztek megtartani előnyüket, ám a lelkes hazaiak a 86. percben Tóth Gergely góljával szépíteni tudtak. Az egyenlítésre azonban már nem maradt erejük.

FC Ajka-Mezőkövesd 1-2

Csábi József: Jó ritmusban kezdtük a mérkőzést, de az első helyzetüket gólra váltották a vendégek. Utána egy kicsit elbizonytalanodtunk. A második félidőben a Mezőkövesd fölé tudtunk nőni, de az egyenlítés már nem sikerült.

Csertői Aurél: Az első félidőben eldőlt a meccs. A második játékrészben nem vállaltunk rizikót, így egy kicsit magunkra húztuk az ellenfelet. Összességében megérdemelten nyertük meg a találkozót.