1 órája
Hadházi mesterhármast szerzett
Hadházi Sándor háromszor volt eredményes hazai környezetben. A Veszprém 4-1-es sikert könyvelhetett el a futsal NB I 11. fordulójában péntek este. A bakonyiak nagy sorozata így tovább folytatódik.
Futsal Veszprém-Nyíregyháza 4-1 (3-1)
Veszprém. V.: Tóth-Tolnay, Muhari, Ihász.
Veszprém: Spandler – Thiago, Hadházi, Fellembek, Matheus. Csere: Horváth Bendegúz, Juhász, Molnár, Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Lipl, Vér. Edző: Peric Marko.
Nyíregyháza: Alasztics – Joao, Paulo, Rafae, Vatamaniuc-Bartha. Csere: Bazsányi, Fekete, Hadnagy, Harmati, Dávid, Sós, Villás. Edző: Lovas Norbert.
A Veszprém nagyszerűen kezdte a találkozót, a második percben Hadházi Sándor talált be a vendégeknek, 1-0. Nem sokkal később Fellembekről került be a játékszer a veszprémi kapuba, így a 9. percben 1-1-et mutatott az eredményjelző. A válasz nem maradt el, a 13. minutumban Hadházi, majd a 14.-ben pedig Horváth Benedek volt eredményes, 3-1. A hazaiak így két találatos előnnyel vonulhattak félidőre.
Fordulás után is a bakonyiak domináltak, és a 24. percben Hadházi megszerezte a találkozón a harmadik gólját, 4-1. A folytatásban is Hadháziak voltak az élesebbek, de újabb találat már nem született.
Marko Peric csapata így a 11. győzelmét ünnepelhette zsinórban.
Futsal Veszprém-Nyíregyháza 4-1
Marko Peric: – Egymásért küzdünk, ez a legfontosabb célunk, hiszen egy család vagyunk: a vezetőség, a játékosok és a stáb szíve együtt dobban. Nem akarunk semmit felnagyítani, de az elmúlt időszak eredményei nagyon jó visszajelzést adnak mindannyiunk számára. A lényeg, hogy jó úton járunk, ez a legfontosabb. A célunk, hogy együtt maradjunk, és a játékosokból a lehető legtöbbet hozzuk ki.
Az élmezőny állása: 1. Veszprém 33 pont, 2. Újpest 24, Nyíregyháza 21.