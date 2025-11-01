Hadházi mesterhármast szerzett

Futsal Veszprém-Nyíregyháza 4-1 (3-1)

Futsal: simán nyert a Veszprém

Fotó: Fülöp Ildikó

Veszprém. V.: Tóth-Tolnay, Muhari, Ihász.

Veszprém: Spandler – Thiago, Hadházi, Fellembek, Matheus. Csere: Horváth Bendegúz, Juhász, Molnár, Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Lipl, Vér. Edző: Peric Marko.

Nyíregyháza: Alasztics – Joao, Paulo, Rafae, Vatamaniuc-Bartha. Csere: Bazsányi, Fekete, Hadnagy, Harmati, Dávid, Sós, Villás. Edző: Lovas Norbert.

A Veszprém nagyszerűen kezdte a találkozót, a második percben Hadházi Sándor talált be a vendégeknek, 1-0. Nem sokkal később Fellembekről került be a játékszer a veszprémi kapuba, így a 9. percben 1-1-et mutatott az eredményjelző. A válasz nem maradt el, a 13. minutumban Hadházi, majd a 14.-ben pedig Horváth Benedek volt eredményes, 3-1. A hazaiak így két találatos előnnyel vonulhattak félidőre.

Fordulás után is a bakonyiak domináltak, és a 24. percben Hadházi megszerezte a találkozón a harmadik gólját, 4-1. A folytatásban is Hadháziak voltak az élesebbek, de újabb találat már nem született.

Marko Peric csapata így a 11. győzelmét ünnepelhette zsinórban.