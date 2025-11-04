november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sötétvölgy Mezei Futóverseny

30 perce

Két bajnoki címet szereztek a veszprémi atléták

Címkék#Szirbek Titusz#verseny#bronzérmes#atléta

Szekszárdon jártak a veszprémi Sportolj Velünk SE atlétái, de nem halloweeni bulira voltak hivatalosak, hanem a sötétvölgyi mezei futóversenyen képviselték az egyesületet. Két bajnoki címmel, egy ezüsttel és egy bronzzal nyitották a novembert.

Veol.hu
Két bajnoki címet szereztek a veszprémi atléták

Szép eredményeket értek el a veszprémiek Szekszárdon

Forrás: SVSE

Az SVSE már lázban ég, hiszen két hét múlva mindenki egy célért fog küzdeni. Kicsik, nagyok, sprinterek és távfutók fél szemmel már lesik a munka vándordíját, amit idén is csak mutatóba szeretnének elvinni Gödöllőre.

A szekszárdi mezei verseny két bajnoki címét Pfenning Örs és Palkovits István hozták el. Ezüstérmet vehetett át Szirbek Titusz és bronzzal zárt Szirbek Albert.

AZ U14-es korosztály kezdte a versenyt, ahol a fiúk 3 km-t teljesítettek. Pfenning Örs 10:38-al utasított mindenkit maga mögé, Polgár Soma pedig az előkelő ötödik helyen zárt 11:08-al. Az U16-osok között Simon-Varga Fanni 12:04-el ért célba (3 km), míg a fiúk 4,5 km versenyében Gaál Kolos 16:14-el, Kingl Marcell 16:27-el, Dénes Mátyás 17:09-el, Kaszás Zsigmond 17:51-el, Fehér Benedek 18:00-al fejezták be a mezeit.

U18-as mezőnyben született a második érem, Szirbek Titusz ezüsttel végzett (20:03) 6 km-en. A nőknél (4,5 km) Derdák Sára a negyedik helyen ért a célba 17:54-es idővel.

A felnőttek mezőnyében állt rajthoz Varga Gréta (22:007), a férfiaknál pedig bajnokként állhatott fel a dobogóra Palkovits István (22:26) 7,5 km-en. Szirbek Albert 24:04-el zárt bronzérmesként az U20-asok versenyében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu