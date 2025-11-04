Két bajnoki címet szereztek a veszprémi atléták

Az SVSE már lázban ég, hiszen két hét múlva mindenki egy célért fog küzdeni. Kicsik, nagyok, sprinterek és távfutók fél szemmel már lesik a munka vándordíját, amit idén is csak mutatóba szeretnének elvinni Gödöllőre.

A szekszárdi mezei verseny két bajnoki címét Pfenning Örs és Palkovits István hozták el. Ezüstérmet vehetett át Szirbek Titusz és bronzzal zárt Szirbek Albert.

AZ U14-es korosztály kezdte a versenyt, ahol a fiúk 3 km-t teljesítettek. Pfenning Örs 10:38-al utasított mindenkit maga mögé, Polgár Soma pedig az előkelő ötödik helyen zárt 11:08-al. Az U16-osok között Simon-Varga Fanni 12:04-el ért célba (3 km), míg a fiúk 4,5 km versenyében Gaál Kolos 16:14-el, Kingl Marcell 16:27-el, Dénes Mátyás 17:09-el, Kaszás Zsigmond 17:51-el, Fehér Benedek 18:00-al fejezták be a mezeit.

U18-as mezőnyben született a második érem, Szirbek Titusz ezüsttel végzett (20:03) 6 km-en. A nőknél (4,5 km) Derdák Sára a negyedik helyen ért a célba 17:54-es idővel.

A felnőttek mezőnyében állt rajthoz Varga Gréta (22:007), a férfiaknál pedig bajnokként állhatott fel a dobogóra Palkovits István (22:26) 7,5 km-en. Szirbek Albert 24:04-el zárt bronzérmesként az U20-asok versenyében.