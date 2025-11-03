1 órája
Súlyos füredi vereség a bajnokságban
A listavezetőhöz látogatott a Balatonfüredi FC a labdarúgó NB III-ban. A Gyirmót nem bízott semmit sem a véletlenre, és öt góllal nyert a Balaton-partiak ellen.
Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC 5-0 (2-0)
Gyirmót. V.: Linn.
Gyirmót: Papp – Katona, Nagy K. (Szarka Á. 63.), Kiss, Vincze, Hajdú, Kovács (Szabó 70.), Iván (Kicsun 70.), Nagy T. (Szegi 80.), Hudák, Rácz (Tömösvári 80.). Edző: Weitner Ádám.
BFC: Schrankó – Deme, Horváth, Szabó Ko., Büki (Hideg 81.), Szabó Kr., Lórántfy (Remili 59.), Heinczinger, Bene (Torma 87.), Balogh (Szabó B. 46.), Csáki. Edző: Szabados Tamás.
Kora őszt idéző napsütéses időben kezdődött meg az NB III 14. fordulójában az éllovas Gyirmót FC és a hetek óta formán kívüli Balatonfüred mérkőzése.
A bajnoki tabellán elfoglalt helyezésnek megfelelően a hazaiak nagy elánnal ragadták magukhoz a kezdeményezést a kapujuk elé szoruló, szervezetten védekező vendégekkel szemben, de az első félórában érdemleges helyzetet – a mezőnyfölény ellenére – nem sikerült kialakítaniuk.
Aztán a 38. percben pontrúgásból szerezték meg a vezetést a hazaiak. Hudák mintegy 20 méterről a sorfal mellett a bal alsóba csavarta a labdát, 1-0.
A 45. percben ritkán látható potyagóllal növelte előnyét a Gyirmót. Jobb oldali hazai támadás során az alapvonalról élesen belőtt labda a bevetődő füredi védőkről magasan a kapu irányába perdült, és a hosszú oldalon érkező Nagy a gólvonalról könnyedén hálóba lőtte azt, 2-0.
Sajnos a második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, továbbra is a hazaiak irányították a játékot.
Az 48. percben a bal oldalról induló Vincze lendületesen tört be négy ember között a füredi tizenhatoson belülre, és a vendégvédők asszisztálása mellett könnyedén a füredi kapu jobb oldalába gurított, 3-0!
Az 53. percben a mérkőzés legnagyobb helyzetét hagyta ki a Balatonfüred. Büki szerezte meg a labdát a hazai tizenhatoson belül könnyelműsködő Hajdútól, jobb oldali beadásáról Szabó centiméterekkel maradt le, így elmaradt a vendégek szépítése. Óriási helyzet volt!
A 70. percben labdát vesztett a vendégcsapat, és a lendületes gyirmóti kontra végén a balösszekötő helyén érkező, nagy kedvvel játszó Rácz higgadtan talált a hálóba, 4-0.
A végeredményt a 72. percben állították be a hazaiak. A vendégek tizenhatosán belül szabályos szerelést követően a nagyot ordító hazai játékos hatására – mindenki meglepetésre – büntető ítélt a játékvezető, amelyet Kiss nagy erővel a füredi kapu jobb oldalába lőtt, 5-0.
Tudósított: Csákvári Tamás
Szabados Tamás: Sajnos, ma délután szembejött velünk a valóság. A jövő héttől a saját ligánkban kell bizonyítanunk.