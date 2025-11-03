november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Súlyos füredi vereség a bajnokságban

Címkék#NB III#Gyirmót#Balatonfüredi FC

A listavezetőhöz látogatott a Balatonfüredi FC a labdarúgó NB III-ban. A Gyirmót nem bízott semmit sem a véletlenre, és öt góllal nyert a Balaton-partiak ellen.

Veol.hu

Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC 5-0 (2-0)

A listavezető könnyedén elbánt a Balatonfüreddel
A listavezető könnyedén elbánt a Balatonfüreddel
Fotó: Nagy Lajos/Napló


Gyirmót. V.: Linn.
Gyirmót: Papp – Katona, Nagy K. (Szarka Á. 63.), Kiss, Vincze, Hajdú, Kovács (Szabó 70.), Iván (Kicsun 70.), Nagy T. (Szegi 80.), Hudák, Rácz (Tömösvári 80.). Edző: Weitner Ádám.

BFC: Schrankó – Deme, Horváth, Szabó Ko., Büki (Hideg 81.), Szabó Kr., Lórántfy (Remili 59.), Heinczinger, Bene (Torma 87.), Balogh (Szabó B. 46.), Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Kora őszt idéző napsütéses időben kezdődött meg az NB III 14. fordulójában az éllovas Gyirmót FC és a hetek óta formán kívüli Balatonfüred mérkőzése.

A bajnoki tabellán elfoglalt helyezésnek megfelelően a hazaiak nagy elánnal ragadták magukhoz a kezdeményezést a kapujuk elé szoruló, szervezetten védekező vendégekkel szemben, de az első félórában érdemleges helyzetet – a mezőnyfölény ellenére – nem sikerült kialakítaniuk.

Aztán a 38. percben pontrúgásból szerezték meg a vezetést a hazaiak. Hudák mintegy 20 méterről a sorfal mellett a bal alsóba csavarta a labdát, 1-0. 

A 45. percben ritkán látható potyagóllal növelte előnyét a Gyirmót. Jobb oldali hazai támadás során az alapvonalról élesen belőtt labda a bevetődő füredi védőkről magasan a kapu irányába perdült, és a hosszú oldalon érkező Nagy a gólvonalról könnyedén hálóba lőtte azt, 2-0.

Sajnos a második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, továbbra is a hazaiak irányították a játékot.

Az 48. percben a bal oldalról induló Vincze lendületesen tört be négy ember között a füredi tizenhatoson belülre, és a vendégvédők asszisztálása mellett könnyedén a füredi kapu jobb oldalába gurított, 3-0!

Az 53. percben a mérkőzés legnagyobb helyzetét hagyta ki a Balatonfüred. Büki szerezte meg a labdát a hazai tizenhatoson belül könnyelműsködő Hajdútól, jobb oldali beadásáról Szabó centiméterekkel maradt le, így elmaradt a vendégek szépítése. Óriási helyzet volt!

A 70. percben labdát vesztett a vendégcsapat, és a lendületes gyirmóti kontra végén a balösszekötő helyén érkező, nagy kedvvel játszó Rácz higgadtan talált a hálóba, 4-0. 

A végeredményt a 72. percben állították be a hazaiak. A vendégek tizenhatosán belül szabályos szerelést követően a nagyot ordító hazai játékos hatására – mindenki meglepetésre – büntető ítélt a játékvezető, amelyet Kiss nagy erővel a füredi kapu jobb oldalába lőtt, 5-0. 

Tudósított: Csákvári Tamás

Szabados Tamás: Sajnos, ma délután szembejött velünk a valóság. A jövő héttől a saját ligánkban kell bizonyítanunk. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu