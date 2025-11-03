Súlyos füredi vereség a bajnokságban

Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC 5-0 (2-0)

A listavezető könnyedén elbánt a Balatonfüreddel

Gyirmót. V.: Linn.

Gyirmót: Papp – Katona, Nagy K. (Szarka Á. 63.), Kiss, Vincze, Hajdú, Kovács (Szabó 70.), Iván (Kicsun 70.), Nagy T. (Szegi 80.), Hudák, Rácz (Tömösvári 80.). Edző: Weitner Ádám.

BFC: Schrankó – Deme, Horváth, Szabó Ko., Büki (Hideg 81.), Szabó Kr., Lórántfy (Remili 59.), Heinczinger, Bene (Torma 87.), Balogh (Szabó B. 46.), Csáki. Edző: Szabados Tamás.

Kora őszt idéző napsütéses időben kezdődött meg az NB III 14. fordulójában az éllovas Gyirmót FC és a hetek óta formán kívüli Balatonfüred mérkőzése.

A bajnoki tabellán elfoglalt helyezésnek megfelelően a hazaiak nagy elánnal ragadták magukhoz a kezdeményezést a kapujuk elé szoruló, szervezetten védekező vendégekkel szemben, de az első félórában érdemleges helyzetet – a mezőnyfölény ellenére – nem sikerült kialakítaniuk.

Aztán a 38. percben pontrúgásból szerezték meg a vezetést a hazaiak. Hudák mintegy 20 méterről a sorfal mellett a bal alsóba csavarta a labdát, 1-0.

A 45. percben ritkán látható potyagóllal növelte előnyét a Gyirmót. Jobb oldali hazai támadás során az alapvonalról élesen belőtt labda a bevetődő füredi védőkről magasan a kapu irányába perdült, és a hosszú oldalon érkező Nagy a gólvonalról könnyedén hálóba lőtte azt, 2-0.

Sajnos a második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, továbbra is a hazaiak irányították a játékot.

Az 48. percben a bal oldalról induló Vincze lendületesen tört be négy ember között a füredi tizenhatoson belülre, és a vendégvédők asszisztálása mellett könnyedén a füredi kapu jobb oldalába gurított, 3-0!

Az 53. percben a mérkőzés legnagyobb helyzetét hagyta ki a Balatonfüred. Büki szerezte meg a labdát a hazai tizenhatoson belül könnyelműsködő Hajdútól, jobb oldali beadásáról Szabó centiméterekkel maradt le, így elmaradt a vendégek szépítése. Óriási helyzet volt!

A 70. percben labdát vesztett a vendégcsapat, és a lendületes gyirmóti kontra végén a balösszekötő helyén érkező, nagy kedvvel játszó Rácz higgadtan talált a hálóba, 4-0.