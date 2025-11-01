november 1., szombat

Marianna névnap

Röplabda

SZBRA: emelt fővel távozhattak a pályáról

Címkék#extraliga#Szent Benedek RA#röplabda

A találkozó öt játszmán át tartó, hullámzó és rendkívül izgalmas csatát hozott. A női röplabda Extraliga harmadik fordulójában hazai pályán szerepelt a balatonfüredi SZBRA a TFSE ellen.

Balogh Dávid

SZBRA-TFSE 2:3 (20, -18, 26, -21,-15)

SZBRA: Perotto 31 pontig jutott
Fotó: SZBRA/Ivánkovics István


Balatonfüred, 186 néző. V.: Mezőffy, Horváth.
SZBRA: Clarke 12, Zoi 13, Perotto 31, Berkó 3, Szabó 10, Hőbe 9. Csere: Fáth, Kristóf (liberók), Katsitadze 1, Dabeka. Edző: Varga Tomas
TFSE: Tarr 18, Kis 18, Nagy 10, Boros 7, Zen 11, Tatár 18. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Tátrai 2. Edző: Jókay Zoltán

Már az első szettben is érződött, hogy egyik fél sem adja majd könnyen a győzelmet. A mérkőzés elején a vendégek kezdtek jobban, de a fürediek fokozatosan magukhoz ragadták a kezdeményezést. Faki és Perotto ponterős játéka, valamint Berkó pontos nyitásai lendületet adtak a hazai csapatnak, amely 25-20-ra meg is nyerte a nyitó etapot.

A második felvonásban viszont a TFSE dominált. A fővárosiak erős sáncjátékkal és pontos támadásokkal hamar előnyt építettek, amit a hazaiak nem tudtak ledolgozni. Hiába érkeztek Szabó látványos pontjai, a TFSE 25-18-cal egalizálta az állást.

A harmadik játszma igazi hullámvasút volt. A két csapat fej fej mellett haladt, egyik fél sem tudott ellépni a másiktól. A hajrában a Balatonfüred nagy küzdőszellemről tett tanúbizonyságot, több bravúros sánccal és Perotto, valamint Szabó ponterős játékával sikerült 28-26-ra behúzni a játékrészt, így újra előnybe kerültek a hazaiak.

A negyedik szettben ismét kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán. A TFSE azonban a hajrában pontosabbnak bizonyult, és 25-22-vel kiegyenlítette a találkozót, így jöhetett a döntő játszma.

SZBRA: közel jártak a sikerhez

Az ötödik etap is méltó lezárása volt a parázs hangulatú összecsapásnak. A füredi együttes 10-7-es vezetésig uralta a játékot, ám a vendégek nem adták fel, és egyenlíteni tudtak. A végjátékban apró hibák döntöttek, a TFSE a kulcspillanatokban higgadtabban játszott, és végül 17-15-re megnyerte a mindent eldöntő szettet, ezzel pedig a mérkőzést is.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
