Újabb győzelem a kosarasoknál

„Gólszegényen” indult a találkozó, az ötödik percben még csak 5-2-t mutatott az eredményjelző, aztán a veszprémiek 7-7 után ritmust váltottak és a negyed végére megléptek (16-9). A VKK a folytatásban is irányította a történéseket, a 13. percben már 27-11-re vezettek, majd egy ideig nem változott a feleket elválasztó eltérés, ám Bogdánék a nagyszünet előtt újra ráléptek a gázpedálra (41-20). A hazaiak a fordulás után tovább növelték az előnyüket (53-26), így a 28. percben harminc pontnál is nagyobb volt a különbség (62-31). A szigorúan védekező helyi kedvencek a záró felvonásban is remekül őrizték a rivális alapembereit (66-38), s mert a támadólepattanókat is szorgosan szedték, a hajrában az addiginál is jobban álltak (79-40).

Naményi Márk: Kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de szinte végig követtük a mai bajnokira kidolgozott tervünket. Valamennyi játékosunk megfelelő hozzáállással lépett pályára, ezért jár nekik a gratuláció. Hátra persze nem dőlhetünk, ám jobb pozícióban vagyunk, mint néhány héttel ezelőtt.



