Mind jobb képet fest magáról a hibátlan hazai mérlegét hétvégén is megőrző Insedo Veszprém KK a kosárlabda NB I/B Piros csoportban, a csapat ezúttal esélyt sem adott az ellenfelének és végül 36 ponttal diadalmaskodott.

Insedo Veszprém KK–Jászberényi KSE 86-50 (16-9, 25-11, 21-18, 24-12)

A veszprémi csapat végig dominált
Fotó: Fülöp Ildikó

Veszprém, 250 néző. Vezette: Hervay, Nagy-Pál, Korompai.

Veszprém: Frank 6, Tóth D. 2, Bonifert 13, Kass 14/6, Kocsis 11/3. Csere: Kuttor, Krkljes 8, Bogdán 24/3, Lintner, Gera 6/3, Kelechi 2. Megbízott edző: Naményi Márk.

Jászberény: Kinney 8, Csaba 3, Szálkai 2, Geröly 2, Zsók 2. Csere: Sárközy 5, Pucz 6/3, Cvijin 16/3, Kámán 4, Hamar, Turjányi, Német 2. Edző: Szarvas Gábor.

Újabb győzelem a kosarasoknál

„Gólszegényen” indult a találkozó, az ötödik percben még csak 5-2-t mutatott az eredményjelző, aztán a veszprémiek 7-7 után ritmust váltottak és a negyed végére megléptek (16-9). A VKK a folytatásban is irányította a történéseket, a 13. percben már 27-11-re vezettek, majd egy ideig nem változott a feleket elválasztó eltérés, ám Bogdánék a nagyszünet előtt újra ráléptek a gázpedálra (41-20). A hazaiak a fordulás után tovább növelték az előnyüket (53-26), így a 28. percben harminc pontnál is nagyobb volt a különbség (62-31). A szigorúan védekező helyi kedvencek a záró felvonásban is remekül őrizték a rivális alapembereit (66-38), s mert a támadólepattanókat is szorgosan szedték, a hajrában az addiginál is jobban álltak (79-40).

Naményi Márk: Kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de szinte végig követtük a mai bajnokira kidolgozott tervünket. Valamennyi játékosunk megfelelő hozzáállással lépett pályára, ezért jár nekik a gratuláció. Hátra persze nem dőlhetünk, ám jobb pozícióban vagyunk, mint néhány héttel ezelőtt.


 

 

