Hazai fölény és taktikai csaták a 12. fordulóban

Vármegyei I. osztály, 12. forduló:

Vármegyei foci: egy pontot szerzett Sümegen az Úrkút

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Tihanyi FC az Ugod együttesét fogadta, és magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott. A hazaiak már a 16. percben megszerezték a vezetést Petres Márk büntetőjével, majd a második félidőben Hideghéti biztosította be a három pontot. A tihanyiak ezzel továbbra is ott loholnak az élmezőny mögött a tabellán.

A Devecser SE hazai pályán kiütéses, 5-0-s sikert aratott a TIAC ellen. Bár az első játékrészben még kiegyenlített volt a játék, a fordulás után átgázolt ellenfelén a házigazda. Bencsik Dávid háromszor volt eredményes a találkozón.

A forduló legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésén a Sümeg és az Úrkút csapott össze. A két jól felkészült együttes szoros, taktikus küzdelmet vívott egymással. A vendégek a 64. percben megszerezték a vezetést, ám a Sümeg gyorsan válaszolt Nimsz találatával. Az 1-1-es végeredmény igazságosnak mondható, mindkét fél sok energiát fektetett a védekezésbe és a labdabirtoklásba.

A Balatonfüredi USC tovább menetel, ezúttal a Szentantalfát győzte le magabiztosan, 3-0-ra. A Balaton-partiak ezzel zsinórban harmadik sikerüket aratták.

A listavezető Balatonalmádi sem hibázott. A Zirc ellen 4-1-re diadalmaskodott, már az első félidőben eldöntve a három pont sorsát. A BSE két büntetőt is értékesített, és továbbra is magabiztosan vezeti a bajnokságot.

A Csetény SE–Várpalota összecsapás izgalmas végjátékot hozott. A vendégek korán előnybe kerültek, de a hazaiak gyorsan egyenlítettek. A 84. percben Horváth Márió találatával már a Csetény vezetett, ám a hosszabbításban büntetőhöz jutott a Várpalota, amelyet Horváth Ákos higgadtan értékesített – kialakítva a 2–2-es végeredményt.

Vármegyei I. osztály, eredmények:

Tihanyi FC–Ugod SE 2-0, Devecser SE–TIAC VSE 5-0, Sümeg VSE–Úrkút SK 1-1, Balatonfüredi USC–Szentantalfa NVSE 3-0, Balatonalmádi SE–FC Zirc 4-1, Csetény SE–Várpalotai BSK 2-2.

A bajnokság állása: 1. Balatonalmádi SE 31 pont, 2. Balatonfüredi USC 24, 3. Sümeg VSE 24, 4. Úrkút SK 21, 5. Tihanyi FC 19, 6. Várpalotai BSK 16, 7. FC Zirc 14, 8. Csetény SE 12, 9. Devecser SE 11, 10. Ugod SE 11, 11. Szentantalfa NVSE 10, 12. TIAC VSE 1, 13. Péti MTE 0.