VESC: tükörsima győzelem
A veszprémi hölgykoszorú harmadik meccsét is megnyerte a röplabda NB I-ben. A VESC három szett alatt döntötte el a pontok sorsát a Szeged ellen.
VESC-Szegedi RSE 3:0 (10, 5, 10)
Veszprém, 75 néző. V.: Mezőffy E., Mezőffy Zs.
VESC: Török, Sólyom 2, Tautua’a 9, Bajnóczi 4, Szerencsés-Miklai 16, Laporta 11. Csere: Bődi, Mária (liberók), Sléder 5, Spándli 2, Somogyi 3. Edző: Mészáros Péter.
Szeged: Szűcs 3, Gazsó, Czakó 2, Tóth, Sojnóczky 3, Horváth. Csere: Meszlényi (liberó), Kalmár 1, Lőrincz 1, Magos-Dóra, Török 1. Edző: Milodanovic Andrea.
A VESC női röplabdázói továbbra is hibátlanul menetelnek az NB I-ben. A harmadik fordulóban is győzelmet arattak, ezúttal a Szeged együttesét múlták felül magabiztos játékkal.
VESC–Szeged röplabdaFotók: Fülöp Ildikó/Napló
VESC: erőteljes kezdés
A veszprémiek lendületesen kezdtek, az első szett közepén már tízpontos előnyre tettek szert, Szerencsés-Miklai Zsanett ászai pedig végképp megtörték a vendégek ellenállását. A folytatásban sem lassítottak, a második játszma kilenc hazai ponttal indult, ami előrevetítette a sima folytatást. Heipua Tautua’a sorozatban öt ászt nyitott, a szegediek pedig mindössze öt pontot tudtak szerezni ebben a szettben.
A találkozó hátralévő részében a veszprémi szakvezető bátran forgatta csapatát, ám ez mit sem változtatott a játék képén. Sléder Kitti és Somogyi Virág is eredményesen szállt be, Spándli Virág irányításával pedig gördülékenyen működött a támadójáték. Laporta és Szerencsés-Miklai továbbra is ponterősen játszott, így a VESC 45 perc alatt magabiztos, 3:0-s győzelmet aratott.
Mészáros Péter: Örülök a győzelemnek, egy ilyen meccset így kell megnyerni. Külön öröm, hogy azok a játékosok is jól teljesítettek, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Készülünk tovább a folytatásra!
Milodanovic Andrea: Méltósággal viselt vereség.