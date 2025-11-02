VESC: tükörsima győzelem

VESC: erőteljes kezdés

A veszprémiek lendületesen kezdtek, az első szett közepén már tízpontos előnyre tettek szert, Szerencsés-Miklai Zsanett ászai pedig végképp megtörték a vendégek ellenállását. A folytatásban sem lassítottak, a második játszma kilenc hazai ponttal indult, ami előrevetítette a sima folytatást. Heipua Tautua’a sorozatban öt ászt nyitott, a szegediek pedig mindössze öt pontot tudtak szerezni ebben a szettben.

A találkozó hátralévő részében a veszprémi szakvezető bátran forgatta csapatát, ám ez mit sem változtatott a játék képén. Sléder Kitti és Somogyi Virág is eredményesen szállt be, Spándli Virág irányításával pedig gördülékenyen működött a támadójáték. Laporta és Szerencsés-Miklai továbbra is ponterősen játszott, így a VESC 45 perc alatt magabiztos, 3:0-s győzelmet aratott.

Mészáros Péter: Örülök a győzelemnek, egy ilyen meccset így kell megnyerni. Külön öröm, hogy azok a játékosok is jól teljesítettek, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Készülünk tovább a folytatásra!

Milodanovic Andrea: Méltósággal viselt vereség.

