Korábbi edzőjük csapatától kaptak ki

Veszprém–Budaörs 0-1 (0-0)

Egy góllal maradt alul a Veszprém

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Veszprém. V.: Drabon B.

Veszprém: Héninger – Görgényi, Tóth G., Molnár B. (Baján, 84.), Irmes (Somogyi-Bakos, 64.), Volter, Somogyi R., Baldauf (Berzsenyi, 73.), Dömötör, Kiss M. (Mayer, 64.), Horváth B. (Farkas M., 84.). Edző: Gunther Zsolt.

Budaörs: Vas Bálint – Gál, Szécsi (Samu, 79.),Vas Balázs, Schmidtka, Rónaszéki, Laudán (Jász, 79.), Szedlár (Jármai, 68.), Sinka (Lehoczky, 51.), Sajbán, Sóron. Edző: Imrik László.

Az első játékrészben dominánsabb futballal állt elő a veszprémi alakulat, ami többször is komoly feladat elé állította a vendégeket. A Budaörs elvétve jutott csak a hazai kapu elé. Fordulás után kiegyenlítettebb párharcot láthattak a nézők, és a 61. percben pedig gól született. A Budaörs egy kontratámadás végén Laudán góljával ragadta magához a vezetést. A folytatásban mindent megpróbált a Veszprém, de korábbi edzőjük csapata ellen nem sikerült betalálni, így a Budaörs elvitte a három pontot.

Gunther Zsolt: Az első félidőben kifejezetten jól fociztunk, sikerült ráerőltetni az ellenfélre az akaratunkat. Azonban hiába játszottunk fölényben, gólt nem sikerült elérni. A szünet után inkább a küzdelem dominált. Aztán kaptunk egy olyan gólt, ami után azt kell mondanom, megérdemelten nyert az ellenfél. Az kifejezetten aggasztó, hogy hazai pályán már hetek óta képtelenek vagyunk betalálni.

Imrik László: Fizikális találkozó volt, rengeteg párharc jellemezte a mérkőzést, amihez felnőttek a játékosaim! A pálya talaja nem engedte a folyamatos játékot, így rengeteg direkt labda volt a 90 perc során. Döntetlenszagú mérkőzés volt, de egy szép találattal eldöntöttük a három pont sorsát. Volt csapatomnak sok sikert kívánok a folytatáshoz!