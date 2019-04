Az ügyvéd, aki verhetetlen erőemelésben

Keszthelyi Csaba veszprémi ügyvéd elmúlt nyolcvanöt éves, eddig jegyzett világbajnoki eredményeinek száma húsz körül lehet. Nemrég ismét átvehette korosztályának világbajnoki elismerését. Túlzás nélkül állítható, erőemelésben verhetetlen.

Keszthelyi Csaba rendkívüli sportteljesítményeivel idén kiérdemelte a Veszprém legjobb szenior sportolója címet, és a vele járó díszes kupát.

– Sportpályafutásom atlétikával indult, 23 éves koromtól kezdtem súlyt emelni, amiben nagyon gyorsan fejlődtem, de családi, egzisztenciális okokból abba kellett hagynom, még mielőtt jöttek volna a nagy eredmények – mondja a rendkívül szerény szenior világbajnok. Két évtizedet kihagyott, miközben azért néhány új sportágat kipróbált. A lovaglás lett az egyik kedvence, ezt a sportot 35 évig űzte. Családi házánál évtizedekig tartott lovat, szabad idejében rendszeresen pattant nyeregbe. Nevetve említ egy harminc évvel ezelőtti történetet, amikor márciusban akkora hóvihar támadt, hogy lehetetlenné vált Veszprémben a közlekedés. Az ügyvéd úr – hogy beérkezzen a munkahelyére – felnyergelt, és belovagolt a megyeszékhely központjában lévő irodájához.

Sporttársai biztatására 72 éves korában indult el a súlyemelő szenior megmérettetésen, több bajnokságot nyert, de egy sérülés miatt az erőemelésre váltott. Ez a sportág három fogásnemből álló összetett verseny, guggoló emelésből, fekve nyomásból és felhúzásból áll. Tíz éve rendszeresen indul a magyar és nemzetközi versenyeken, évente rendre megnyeri korosztályában a magyar bajnokságot, legalább tízszer lett Európa-bajnok, és kilenc világbajnoki cím tulajdonosa. Az edzéseket, felkészülést komolyan veszi, minden izomcsoportra kiterjedő melegítéssel kezd, és a végén nem maradhatnak el a lazító gyakorlatok sem. Az edzéstervet saját magának állítja össze, de gyakran kikéri ez ügyben Kupcsik László sokszoros világbajnok tanácsát. Versenyszezonon kívül az erőnlét és izomerő fokozására törekszik, versenyek előtt nagyjából két hónappal kezdi az intenzív felkészülést. Emellett sportos életet él, nem dohányzik, a pihenésre is megfelelő időt fordít.

Mint mondja, a táplálkozás körül különösen nagy cirkuszt nem csinál, a felesége már úgy állítja össze az étrendet, hogy azt jobban tudományos alapon sem lehetne. Sok zöldség és gyümölcs szerepel a listán, időnként tészta, de a világbajnok a kenyeret sem törli a választékból, már azért sem, mert nagyon szereti. Meséli, háborús gyerekként annak idején sokat éheztek, gyakran az is nagy boldogság volt, ha legalább kenyér került az asztalra. A zsíros ételeket igyekszik kerülni, de olykor az is belefér – bűntudat nélkül! Hetente tart hús nélküli napokat, úgy véli, túlzásba vinni semmit nem szabad, mindent fogyaszt, de mértékkel. Kiegészítőként csak C-, D- és E-vitamint szed, valamint porcvédőt, az egészségre káros készítmények alkalmazását ostobaságnak tartja. Évek óta 77-78 kilogramm, az orvosilag megállapított ideális testsúly-táblázatok szerint enyhén túlsúlyos lenne, de ezen csak mosolyog, miközben megjegyzi: az izom sokkal nehezebb, mint a zsír…

– Még valamit el kell árulnom. Szemes Gyuri barátom rábeszélt egy speciális kezelésre…

Kérdő tekintetem láttán folytatja a történetet. Szemes Györgyöt évtizedek óta ismeri, az utóbbi években csodálkozva látta, hogy a korábban bottal is nagyon nehezen járó ismerős az utóbbi években bot nélkül, egyre fiatalosabban, fittebben mozog. Kíváncsi lett, mire Gyuri barátja készségesen osztotta meg vele a titkát. Miszerint létezik egy olyan fizikai érterápia, amely az emberi szervezet mikrokeringésének helyreállítását teszi lehetővé. Azon alapul, hogy a hajszálerek megfelelő vérellátása alapvető fontosságú a sejtanyagcseréhez, a szervezet egészséges működéséhez. A kezelés során fizikai érterápia történik, amely az életkor következtében csökkent, illetve zavart mikrokeringést célzottan stimulálja, visszaállítva ezzel a hajszálerek optimális működését. A módszer helyreállítja a sejtek anyagcseréjét, valósággal megfiatalítja a sejteket. Így számtalan betegségből gyorsabb a gyógyulás. Sportolás során nő a fizikai teljesítőképesség, anélkül, hogy idegen anyagot – gyógyszert, vegyszert, doppingszert – vinnénk be a szervezetbe. Amikor Keszthelyi Csaba minderről hallott, gondolta, nagyon jól hangzik, igazán sokat ígér, de mi igaz belőle? Amúgy jó ügyvéd módjára utánajárt a dolognak. Kipróbálta – és működik! Korát meghazudtolva kapott új erőre, miután beépítette az edzéstervébe a fizikai érterápiát. Ennek is köszönhetően idén újra átvehette legújabb díját, a WUAP szervezet világbajnoki címét és kupáját.

Kérdésemre, miszerint hány éves korig lehet ezt csinálni, nevetve válaszolja: – Arra én is kíváncsi vagyok!