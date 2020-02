Gyógynövényekkel a vírusok ellen

Tél közepére, végére a vitaminszintünk és így az immunrendszerünk is teljesen lemerül, nem véletlenül tombol ilyenkor az influenza. Sokan tartanak az új koronavírustól is, ám Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember szerint nincs ok aggodalomra, ha erős az ellenálló képességünk. Mit tehetünk ennek érdekében? Mutatjuk!

Természetesen Szabó Gyuri bácsi is követi a híreket, valamint sokan kérdezik tőle, hogy mit lehet tenni a koronavírus ellen. Gyuri bácsi tanácsa egybecseng az orvosi javallatokkal is, hiszen vírusfertőzésre nincsen gyógymód, amit tehetünk, az az, hogy a szervezetünk védekezőképességét erősítjük, és megpróbáljuk elkerülni a szövődményes tüdőgyulladást. – Régen a náthás, mellhártyagyulladásos betegek mellkasát és hátát mangalicazsírral kenték be, majd egy vászondarabbal körbetekerték. A betegek így szabályosan kiizzadták a gyulladást – emlékszik vissza a bükki füvesember a régi gyógymódokra, azonban hozzáteszi, hogy ma már ennél sokkal jobb módszerek is léteznek. Csipkebogyó A megelőzés a legfontosabb. Az immunrendszer rendben tartására, erősítésére a csipkebogyóhús teáját ajánlja, naponta két csészével fogyasztva. – Ebben ugyanis tízszer annyi a C-vitamin, mint a citromban. És mivel a C-vitamin hőérzékeny, ezért a csipkebogyót nem szabad forrázni, csak hideg vízben áztatni 4-5 órán át, így vonható ki belőle a legkisebb veszteséggel a hatóanyag – ismerteti az elkészítési útmutatót. A csipkebogyó húsát az áztatás után szűrőn áttörhetjük, mézzel ízesítve kiváló üdítőt készíthetünk magunknak – fillérekből. Mezei kakukkfű



Nemcsak köptető, hanem általános immunerősítő hatással is rendelkezik a mezei kakukkfű, amelynek nemcsak teája, hanem alkoholos kivonata is növeli a szervezet védekezőképességét és megszünteti az általános gyengeségérzetet. Naponta háromszor 20 csepp fogyasztása ajánlott étkezés után, magában vagy kevés folyadékba keverve. Szurokfű, orbáncfű



Az év gyógynövénye, a bíbor kasvirág is jelentős immunerősítő, de idehaza nem őshonos, ezért helyette Gyuri bácsi a szurokfüvet és az orbáncfüvet ajánlja. A szurokfű fogyasztását külön is hangsúlyozza, mert immunerősítő, és az egyetlen gyógynövényünk, amely a hormonháztartásra ható agyalapi mirigy működését is segíti. Menták



Emellett hasznos társaink lehetnek a védekezésben a mentafajták. A borsmenta, a fodormenta, a fürtös menta nemcsak a nátha kezelésére alkalmas, hanem a torok fertőtlenítőiként a cseppfertőzés megelőzésére is. Naponta ihatjuk a forrázással készült mentateát, de az alkalmazásnál figyeljünk oda arra, hogy bors- és fodormentát csak 6 éven felülieknek adjunk. A fürtös mentát már csecsemők is ihatják. Mit igyunk, ha ledöntött minket a nátha?



Nem mindegy, mik a tünetek, mert más-más gyógynövény jó izzasztásra, torokgyulladásra, hurutoldásra, köhögésre. Megelőzésre vagy a nátha kezdődő jeleinél már érdemes elkezdeni inni Gyuri bácsi apróbojtorján, szurokfű, lándzsás útifű és bors­menta keverékéből készített Téli teáját. A forrázatot élvezeti teaként is fogyaszthatjuk, de kisebb megfázások, torokkaparás esetén nagyobb mennyiségben az egyéb terápiát is kiegészíthetjük vele.