Gyógypedagógus az origami bűvöletében

Az origami fejleszti a gyerekek képességeit, a térbeli tájékozódást. H. Vass Ildikó origamialkotó most megjelent, Tulipános origami című könyve segítséget nyújt a fejlesztésben.

H. Vass Ildikó Veszprémben élő gyógypedagógiai tanár, ma már nyugdíjas. Az origamival óvónő korában kezdett foglalkozni, a papír már akkor is érdekelte. Egy újonnan épült intézményben dolgozott, az üres falak felöltöztetése a kollégákra várt. Kiderült, hogy van érzéke a dekoráláshoz. Ekkor találkozott a gyerekkorban megismert csákón, vitorláson és pénztárcán kívül más origamifigurákkal is. Véleménye szerint a többi kézműves tevékenység is nagyon jól fejleszt, de a papír az, amihez mindenki hozzá tud férni, anyagi helyzetétől függetlenül.

Az alkotó szeret egyszerű figurákat kitalálni, s azokat olyan leírással és rajzzal ellátni, melyet mindenki megért. Nagy öröm számára, hogy voltak, akik azt mondták neki, az ő könyvéből sikerült megtanulniuk origamizni, könyvei alapján állítják össze az éves tanmenetet, tartanak szakkört. Élvezet viszontlátni a figurákat óvodák, iskolák folyosóin. Elsősorban a praktikus, valamire felhasználható dolgokat – virágot, meseképeket – szereti hajtogatni. Több kiállítása volt, az origamit nemcsak hazánkban, de külföldön is népszerűsíti.

Pár éve Finnországban tanította a papírhajtogatást egy táborban. Öt értelmi fogyatékos lányt vitt magával, akik – nyelvtudás hiányában – az origami nyelvén kommunikáltak Európa tíz nemzetével. Dániába egy városi delegáció tagjaként utazott, ott is egy hétig tanított. A veszprémi Cholnoky könyvtárban tartott ingyenes szakkört, a Báthory általános iskola Kék madár osztályában oktatott. Elindítója volt egy „százlábú”-rekordnak: a papírból hajtogatott „százlábú” 128 716 lábbal rendelkezik. A rekordkísérlet először 2003-ban indult útjára, majd 2005 májusában a Kukkantó Baráti Kör Egyesület újból életre hívta a „százlábú”- hajtogatási akciót, és ezzel valódi országos mozgalmat hozott létre.

H. Vass Ildikó huszonöt évvel ezelőtt Veszprémben a Virágozzék a királynék városa kirakatversenyen a profik között két díjat nyert. A kirakat egy része a három napon át hajtogatott, közel 600 tulipán volt. Az alkotó tagja volt a tizenkét tagú magyar delegációnak, mely Akira Yoshizawa, a legnagyobb japán origamimester kurzusán vehetett részt Münchenben. 2011-ben a fukushimaiak megsegítésére rendezett koncertre a darus szív modelljét készítette el a Magyar Origami Kör akkori elnökének felkérésére. Ezt az alkotást kapták a Magyar Tudományos Akadémia segélykoncertjén a VIP-vendégek: az addigi köztársasági elnökök feleségei, a fellépő Ránki Dezső és Klukon Edit zongoraművészek. A piros-fehér darus szívet nem véletlenül helyezte zöld alapra, kifejezve ezzel a magyar szolidaritást is. Az internetes felhívásra – Cheer up Japan! (Vidítsd fel Japánt!) – főleg szíveket és mosolygós szájat vártak. H. Vass Ildikó azt mondja, ezt a feladatot mintha neki találták volna ki: megpróbált buzdító, lelkesítő, vigasztaló alkotásokat készíteni. Erre a felhívásra küldte a lufis-szíves japán gyerekeket ábrázoló képet, melynek eredetije sokáig a Japán Alapítvány Könyvtárát díszítette.

Az origamialkotónak több könyve jelent meg. Az első magánkiadásban, a Mikulások és angyalkák című, később a Papírvarázslat három kötete, aztán a Papírhajtogatás, majd pedig a Papírangyalkák és -díszek. Legutóbbi kötete óta tizenhat év telt el, a legújabb, a Tulipános origami most jelent meg.

Ez nemcsak origamikönyv, hanem fejlesztő kiadvány. Erre, a fejlesztés témájára épült a Pannon Egyetemen 2014-ben írt szakdolgozata: „Az origamitechnika a tanulási nehézséggel küzdő és tanulási zavaros gyerekek megsegítésében”. H. Vass Ildikó A módszert jelenleg is használja fejlesztőpedagógusi munkája során.

Ahogy meséli, azt, hogy az origami segít a fejlesztésben, kezdetben is tudta, csak azt nem, hogy ezt ilyen gyorsan fel lehet mérni. Sok-sok év tapasztalattal a háta mögött már egyetlen, az első osztályban szeptemberben tartott origamifoglalkozás után valószínűsíteni tudja a diszlexiaveszélyeztetettséget. A kiadvány segít a térbeli tájékozódás, a memória fejlesztésében, a hajtogatás pontosságra szoktat. A könyvben fejlesztőpedagógiai tanácsok és tapasztalatok is vannak a diszlexia, diszgráfia megelőzésére, sőt, terápiájára. Az óvónőknek segítség a tervezésben, hogy feltünteti, milyen képességet fejleszthetnek a hajtogatás által.

H. Vass Ildikó elmondja, egy alapformából szinte az egész könyv meghajtogatható. A könyvecske modelljei, figurái nagyon egyszerű formákból állnak. Mindössze egyet kell ezekből megtanulni, majd több ugyanolyat meghajtogatni, és máris elkészíthető a modellek nagy része. Így a gyerekek nem stresszelnek, mert az első hajtogatás után már egy ismert, korábban meghajtogatott alapforma elkészítésével újabb modelleket készíthetnek, akár – a kezdeti segítség után – a szülők nélkül is. Szabadon engedhetik fantáziájukat, bátran játszhatnak a színekkel, méretekkel. Középsős és nagycsoportos óvodások, szülők, pedagógusok használhatják a könyvecskét. Különböző ünnepekre készülhetnek a gyerekek és felnőttek: a kiadványban találunk tavaszi és karácsonyi koszorút, anyák napi képeslapot, angyalkát, de karkötőt, koronát, függődíszt, üdvözlőtáblát, kaktuszt, tulipánt is.

A papírhajtogatás mesterségét az origamialkotók különböző szinten űzik Magyarországon. H. Vass Ildikó azt tartja fontosnak, hogy a leírás, rajz, szöveg, hármasából kettő elég legyen ahhoz, hogy az adott modellt, figurát valaki elkészíthesse. Sok ötlete, terve van még, legalább tíz könyvre való anyaga. Szívesen megvalósítaná azokat is.