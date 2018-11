Hol jár az eszem...? Szondy Máté tartott előadást a tudatos jelenlétről

A Lelki Egészségfejlesztő Központ előadásán Szondy Máté klinikai szakpszichológus Jelen vagy az életedben? címmel tartott előadást a tudatos jelenlétről.

A tapolcai Tamási Áron Művelődési Központban rendezett ingyenes programra érkezők megtudhatták, hogy ébren töltött időnk csupán felében vagyunk jelen ott, ahol éppen vagyunk, egyébként máshol jár az eszünk. Például ahelyett, hogy a munkára fókuszálnánk, otthoni problémákon jár az eszünk, vagy elkalandozik a figyelmünk, ha otthon a gyerekkel foglalkozunk. Ennek komoly negatív következményei lehetnek – szögezte le az előadó. Beszélt arról, hogy mi mindennel jár a tudatos jelenlét hiánya, elárulta, miként fejleszthető a tudatos jelenlét.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Gyakran elugrálunk az itt és mostból, a figyelmünket beszippantja a múlt vagy a jövő. Újra eszünkbe jutnak múltbeli döntéseink, reakcióink, beindulhat a rágódás, hogy miért így vagy úgy reagáltunk valamire. A depresszív hangulat veszélyeztető tényezője lehet ez. Sok stressz forrása lehet, ha hajlamosak vagyunk erre. Ehelyett a realitásra, a valóságra kellene reagálnunk, nem arra, amit ezzel kapcsolatban sző az elme. A közeljövő miatt is rágódhatunk. Ijesztő, szorongást keltő sztorikat sző az elménk: elzártam-e a gázt, bezártam-e a kocsit. Máris megjelenik a szorongás, düh, kétségbeesés. A tudatos jelenlét segít, hogy pontosabban lássuk az elménkben futó történeteket. Hiszen ilyenkor érzelmileg csaknem olyan intenzív a reakció, mintha a valóságban is megtörténne a baj. A jövővel kapcsolatos pozitív tervek szövögetésének lehet pozitív hatása, de problémát okozhat például az a gondolkodás is, amely úgy kezdődik, hogy majd, ha. Majd, ha meglesz a gyerek, majd, ha jó fizetést kapok, boldog leszek. Ez gyakran meggátolja azt, hogy itt és most próbáljunk teljes és elégedett életet élni – mondta Szondy Máté.

Leszögezte, hogy amennyiben elnyomjuk belső élményeinket, negatív gondolatainkat, annak sok esetben negatív hatásai lesznek. Le akarjuk győzni azokat, mint egy szörnyet, közben nem marad idő, energia más, hasznosabb dolgokra. Csak azzal foglalkozunk, hogy nehogy valami rosszat gondoljunk. Ennek egyik oka a mai divat, a boldogság fetisizálása, hogy mindig boldognak kell lennünk, nem lehetnek negatív gondolataink, érzéseink.

Az előadó több rövid kísérletre is kérte a hallgatóságot, például, hogy egy percen át próbáljanak elkerülni egy adott gondolatot, vagy néhány percen át csak egy bejátszott zenére vagy a saját légzésükre figyeljenek.

– Ha egy negatív gondolatot próbálunk elnyomni, az erősebbé válik bennünk, komoly negatív hatásai lehetnek. A bevonzás tanában való hit ezért problémát okozhat, hiszen félelem alakulhat ki bennünk a negatív érzésekkel szemben. Azt hihetjük, hogy nem lehetnek negatív gondolataink. Pedig a pszichológia ma azt mondja, hogy egészséges embernek is lehetnek negatív gondolatai időnként. Például egy előadás megtartása előtt normális érzés a szorongás. Ha elveszítünk valakit, a gyász normális érzés. A tudatos jelenlét segít, hogy elfogadóbban, kíváncsibban viszonyuljunk negatív érzéseinkhez, Elnyomásuk helyett fogadjuk el őket. Alacsony tudatos jelenlét esetén beszippant a felidézett múlt, a félt jövő, a stressz-szintünk magasabb lesz. Fejben játsszuk le előre élményeinket, nem pedig a valóságban éljük meg azokat. A tudatos jelenlét hiánya elvezet oda is, hogy konfliktushelyzetben elragad az automatikus viselkedés, tudatosság nélkül kezelünk egy konfliktust, kiszolgáltatva leszünk a múltból hozott viselkedésmintáknak. Ha keveset vagyunk jelen az élményeinkben, csökken az átélt pozitív élmények intenzitása is. A tudatos jelenlét megtanít, hogy tudatosan élvezzem a pozitív élményeket – mondta Szondy Máté.