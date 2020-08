Napló a karantén után: Égtájak

Repül itt minden, mint vasasztal a szupercellában. Kikötő, sirály, író. Bűnök és bűnhődések a gonosztól a gonoszig.

Augusztus 8.

Hirosima, Nagaszaki. Persze nem akkora durranás, de ami Bejrútban történt… Az a felhő. Mintha (és persze, mint oly gyakran) a Twin Peaks harmadik évada kelt volna életre. Bob születése. A Gonosz ittlétének manifesztációja.

Augusztus 9.

Azon gondolkodom már napok óta, hogy meddig lehet elmenni. Büntetlenül. Illetve, amennyiben van büntetés, az felfogható-e egyáltalán és van-e értelme. Leegyszerűsítve. Az állam polgárának gyakran olyan érzése támad, hogy igazságszolgáltatás nincs. Aztán meg odáig jut, hogy jogszolgáltatás sincs. Ha mindez halmozódik, akkor két lehetőség van. Benyeli és belerákosodik, vagy egy rövid epizód lesz a hírsorban. Akik szisztematikusan tették tönkre az életét, még ennyit sem érnek.

Augusztus 10.

Ravi Shankar, a kelet és a nyugat találkozásának apostola idén lenne százesztendős. Kilencvenkét éves korában halt meg. A Warner Classics egy csodás, ötcédés kiadvánnyal (a címe Edition) tisztelgett emlékének. Shankar egy szent városban született Indiá- ban, és egy kevésbé szent helyen hunyt el, San Diegóban. Ha jól emlékszem, Márainak volt köze a városhoz. Shankar leglátványosabb randija a nyugattal akkor történt, amikor összefutott George Harrisonnal. Jé, mondta a nyugat, itt egy ember, aki valami elképesztő hatással bír egy Beatle-re. Esetleges fiatalabb olvasók kedvéért hozzáteszem, ez nem egy autómárka szériája. A Bogár akkoriban szépen ment Kaliforniában. Na mindegy is, hogy minden mindennel összefügg.

A világ mindenesetre nagyot változott. Nem tudtam volna meg soha, ha nincs egy kedves vendég kisfia a kora kamaszkor legelején, hogy miként lehet milliókat keresni a neten, semmiből. A semmit agyilag, tehetségmentesen értem. Feldobja a kisfiúnak az algoritmus, hogy miként lehet milliomos abból, hogy videójátékokat közvetít. Ehhez képest a félkarú rabló a falusi kocsmában családbarát volt. Mert, csak hogy értsük, öcsike függő lett, rosszabb, mint egy heroinista. Ugyanis rákattant arra, hogy munka és bármi arra emlékeztető nélkül hogyan lehet nagyot kaszálni.

Augusztus 11.

Irtózom a repüléstől, mindemellett még tériszonyom is van. Így aztán ritka repülőútjaim során rendre be is vonzottam minimum egy légörvényt, de inkább kettőt. Akadnak írók, akik viszont szenvedélyes szeretettel repülnek, és pilóták, akik könyveket írnak. Ilyen volt például Saint-Exupéry, A kis herceg szerzője és ilyen Richard Bach is. Bach az amerikai légierő repülőtisztjeként, majd sétarepülő-pilótaként röpködött a levegőben, és írt vagy egy tucat regényt. Talán nem véletlen, hogy legsikeresebb műve, ami nemrég jelent meg magyarul (és egyben angolul is olvasható ugyanabban a kötetben) a Jonathan Livingston, a sirály címet viseli. Főhőse egy sirály, aki ugyanakkor a repülést nem a túlélés eszközének, hanem az önismeret útjának, az igazi szabadság kulcsának tekinti. Nem túl bonyolult szimbolika ez, ám a madár életútja eltér a szokványostól, így aztán eleinte megrökönyödést vált ki a közösség tagjaiból, majd egyre több követőre talál. Mármint a sirályok körében, holott Jonathan érzelmektől nem mentes története az emberi kiteljesedés lelkesítő parabolája.

Ezt olvasgatom egy-egy zápor alatt, a gólyákat és a fecskéket nézegetve. A fiókák már a szárnyaikat próbálgatják, készülnek a nagy utazásra, amivel, a fene tudja miért, mindig képesek meghatni. Hamarosan vége lesz ennek a különös nyárnak.

Augusztus 12.

Bach vékonyka kötete után egy vaskos Philip Roth következik. Nagyon régen olvastam tőle bármit is, azonban az Összeesküvés Amerika ellen felettébb aktuálisnak tűnik. A mű keletkezésének ideje 2004, de ahogyan azt Salman Rushdie (többek között a Sátáni versek szerzője) olyan szépen megfogalmazta: Philip Roth végül afféle próféta is lett, korunk Kasszandrája, aki figyelmeztetett minket, hogy mire számíthatunk, és akárcsak Kasszandrát, őt sem vették komolyan.

Jóslásban én is sokkal jobb vagyok, mint repülésben, akár a fél életem telhetne az „én szóltam előre” jegyében, és ugyan a végsőkig történelmietlen (bármit is jelentsen ez), de erősen vonzódom a mi lett volna, ha kérdésköréhez. Philip Roth regénye pedig egy alternatív történelmi nagyregény. Azzal nyit, hogy Franklin Delano Roosevelt elveszíti az 1940-es választást, Charles A. Lindbergh viszont megnyeri. Na tessék, még egy pilóta, mondhatnánk ezen a ponton. Ráadásul súlyosan terhelt is (teszem még hozzá), szerinte a repülés egyenesen az ég ajándéka. De folytatva a történetet, Lindbergh nemzeti hős, ugyanakkor nácibarát. Így aztán egyezséget köt Hitlerrel, retorikája és propagandája is hasonlatos, a pszichózis meg ragályos, így az országban hamarosan véres zavargások kezdődnek. Na tessék.

Egyébként pedig bármelyik nap reggelén ébredhetünk akár arra is, hogy a világban kezdetét vette valami, amit előző este még teljességgel lehetetlennek gondoltunk. Csak szólok.