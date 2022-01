Hétfőn túlnyomóan borult lesz az ég. Nyugat felől a Dél-Dunántúlon szűnik a havazás, de a Dél-Alföld nyugati felén továbbra is eshet a hó, emellett sok helyen ónos eső, a déli órákban eső is előfordulhat. Délután már az Alföld északi felén is lehet vegyes csapadék. Az ónos eső veszélye miatt hétfőre is az ország nagy részére adtak ki első-, másodfokú figyelmeztetést, sőt két megyére (Békés és Csongrád-Csanád) a legmagasabb, harmadfokút – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az északi szél megélénkül.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 Celsius-fok között alakul, de a vastag hóval és vékonyabb felhőtakaróval borított északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű.