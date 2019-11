Délelőtt mindenhol kisüt a nap

Fájdalommal tudatjuk, hogy NEUHAUSER ÁRPÁD 74 életévében elhunyt. Temetése a zirci felső temetőben lesz 2019. november 2-án 14:00 órakor. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

"Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH LAJOSNÉ szül. Hoffmann Mária 88 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. november 4-én, 14.30-kkor kezdődő gyászmisével lesz a vigántpetendi temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PILLER ANTALNÉ Sz: Cződör Rozália 84 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 2-án 10 órakor lesz a bakonyjákói temetőben. Gyászmise 11 órakor a bakonyjákói Katolikus Templomban. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy MARTON JÁNOS volt Hajógyári és Erdészeti dolgozó 62 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 4-én, hétfő 13 órakor lesz a balatonszőlősi temetőben. Gyászoló húga és családja

"Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GOMBÁS JÁNOSNÉ szül. Szemerédy Zsuzsanna 76 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019 november 5-én, kedden 10 órakor kezdődő gyászmise után lesz a tapolcai új temetőben. Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapa, nagyapa, dédapa HOFFMANN LÁSZLÓ temetésén megjelentek, s fájdalmunkba osztoztak. Szerető felesége, gyermekei és a család

"Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott, de jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk nem fogunk feledni." Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH LÁSZLÓ halálának 1. évfordulójára. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy ID. KÁNTÁS VINCE Tihany első polgármestere 81 éves korában, türelemmel viselt hosszantartó betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára kísérjük 2019. november 4-én, hétfőn 15 órakor a tihanyi temetőben. Gyászoló szerető családja

„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, De mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek ” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARDA LÁSZLÓ mester cukrász-mester 90 éves korában örökre megpihent. Utolsó útjára 2019. november 4-én 11 órakor kísérjük a veszprémi Dózsavárosi temetőben. Gyászoló szerettei

"Nem foghatjuk már dolgos két kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed. Nem tekint ránk aggódó szemed, Marad a csend, mindent köszönünk neked." Fájó szívvel tudatjuk, hogy HESZLER ANDRÁS 82 éves korában csendesen megpihent. Temetése október 31-én 16 órakor lesz a farkasgyepüi temetőben. Előtte 15 órakor engesztelő gyászmise. Szerető családja

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ERDÉLYI GYULÁNÉ HERTA volt tobruki lakos 97 éves korában, október 14.-én csendesen megpihent. Hamvait végső nyughelyére szűk családi körben későbbi időpontban helyezzük. Gyászoló család

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR GÉZA 77 éves korában elhunyt. Temetése október 31-én 14 órakor lesz a kupi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik RÉFI KÁROLY temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait elhelyezték, fájdalmunkban őszintén osztoztak. Szerető családja

"Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, De ha abban már nem, hát a csodában. Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél, Nem haltál meg csak álmodni mentél. Egy reményünk, mi éltet és vezet, Hogy egyszer majd találkozunk veled." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RAVASZ ANTALNÉ szül. Doszkocsil Rozália 78 éves korában csendesen megpihent. Utolsó útjára október 30-án, a 14.15-kor kezdődő gyászmise után, 15 órakor kísérjük a devecseri régi temetőben. Gyászoló család

„Drága jó szívét, dolgos két kezét áldd meg Atyánk, S mi köszönjük, hogy ő volt az édesapánk.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TAKÁCS IMRE nyugalmazott iskolaigazgató 83 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. október 30-án, szerdán 13 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz a tapolcai Új temetőben. Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH ILONA életének 82. évében elhunyt. Temetése 2019. október 30-án 14.30-kor lesz a mezőlaki temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SÜLE JÓZSEFNÉ szül. Zsigó Irén a Bakony Művek volt dolgozója 75 éves korában elhunyt. Hamvait október 31-én 16 órakor helyezzük örök nyugalomra a bándi temetőben. Gyászoló család

"Édesanyám, Még most is hallom hangodat. Elporladt kezed még most is simogat." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagyanyánk, dédmamánk SZABÓ GÉZÁNÉ "mindenki mamija" 84 éves korában örökre megpihent. Hamvait október 30-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az úrkúti temetőben. A gyászoló család

"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, dédapánk RÉFI KÁROLY volt timföldgyári dolgozó életének 86. évében csendesen megpihent. Temetése október 28-án, a 13.30-kor kezdődő gyászmise után, 14 órakor lesz a gyepükajáni temetőben. Szerető családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik HEGEDÜS JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban bármely módon osztoztak. Gyászoló család