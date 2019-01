Fagyos, mégis napfényes idő lesz pénteken

Igaz, késő este újra visszatérhet a csapadék. De addig is: sütkérezzünk!

A munkahét utolsó napján változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás. Este azonban északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és késő este a Dunántúl északi részén már kezdetét veszi a havazás.

A szél délutánig többfelé megerősödik, az Alpokalján és északkeleten viharos lökések is kísérhetik, itt ezért néhol hófúvás is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire +2 és -6 fok között alakul. Késő estére általában -2 és -10 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet.