Szél és eső várható szombaton

Fájdalommal, de a Jóisten szent akaratában alázattal megnyugodva tudatjuk, hogy SZABÓ ISTVÁNNÉ szül.: Kereszturi Erzsébet révfülöpi lakos életének 89. házasságának 65. évében a nagybetegek szentségével megerősítve, folyó hó 17-én hosszas szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2020. március 23-án 11 órakor fogjuk a kővágóörsi temetőben örök nyugalomra helyezni. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON GYULA Csajág díszpolgára, helytörténeti kutató, Balatonfűzfői Nitrokémia volt dolgozója 93. évében elhunyt. Temetése a csajági temetőben 2020. március 24-én kedden 14 órakor lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztonak. Gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DÖBRÖNTE TAMÁS 56 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 27-én, pénteken 13.30 órakor lesz a pápai Kálvária temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZAJKÓ ISTVÁN 88. évében örökre megpihent. Temetése 2020. március 26-án, csütörtökön 11 órakor lesz a balatonfűzfői temetőben. A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk BŐCS JÓZSEF halálának 20. évfordulójára. Gondolatban mindig velünk vagy! Bőcs család

"A szeretet örök" Mélységes fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy BAGI JÓZSEF vegyészmérnök hosszantartó súlyos betegségben, 88. évében, otthonában, szerettei körében visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvasztás utáni temetésére március 24-én, 15 órakor kerül sor, Csopakon a Lőczedombi úti temetőben. Tisztelettel kérjük, tekintsenek el a részvétnyilvánítástól. Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy KESZEI ISTVÁNNÉ 77 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 23-án 15 órakor lesz a pápai Kálvária temetőben. A gyászoló család

"Még most is hallom hangodat, Érzem kezed most is simogat, A csillagok jó szívednek Örök álmát őrzik, Míg tiszta lelked felettünk őrködik." Fájó szívvel emlékezünk KUNCZ-SZABÓ ANGÉLÁRA születésének 55. halálának 4. évfordulóján. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZÖGEDI MIKLÓS március 7-én elhunyt. A járványügyi helyzet következtében, a korábban már megjelentekkel ellentétben, a temetéséről később gondoskodunk. Gyászoló család

"Sirat az erdő, sirat a rét, Elszólított tőlünk a betegség. Dalolnak a madarak, meghajlanak a fák, mert ők is siratják a drága Édesapát." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABOLCSA ISTVÁN 75. életévében türelemmel viselt betegségében elhunyt. Temetése 2020. március 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a zalahalápi temetőben. Gyászoló család

"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. " Mély fájdalommal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy DEMETER SÁNDOR 88. évében csendesen megpihent. Temetése református szertartás szerint 2020. március 21-én (szombaton) 11 órakor lesz a badacsonytördemici temetőben. Gyászoló család

"Örök az arcod, nem száll el a szavad, minden mosolyod a szívünkben marad!" Fájó szívvel emlékezünk POLÁK ISTVÁN halálának 5. évfordulójára. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KUTI ISTVÁNNÉ 96 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 21-én, szombaton 13 órakor lesz a berhidai köztemetőben. Gyászoló család

„Sirat az erdő, sirat a rét, Elszólított tőlünk a betegség. Dalolnak a madarak, meghajlanak a fák, mert ők is siratják a drága édesapát!" Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy idős ESZLINGER FERENC 79 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 19-én, csütörtökön 16 órakor lesz a porvai temetőben. Gyászoló család

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BRUCK CSABÁNÉ Szül.: Freiberger Mária 67 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. március 21-én, 11 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. Gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk, hogy BÁNYÁSZ LÁSZLÓNÉ 80 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 18-án 11 órakor lesz a pápai Alsóvárosi temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PATAKI GYÖRGYNÉ szül. Fodor Éva 87 éves korában csendesen megpihent. Temetése kérésére szűk családi körben Balatonudvariban megtörtént. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA FERENCNÉ sz.: Steier Erzsébet volt VOLÁN dolgozó 77. életévében elhunyt. Végső búcsút 2020. március 19-én 15 órakor veszünk tőle a veszprémi Vámosi úti temetőben. Gyászoló gyermekei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy RÁK KÁROLYNÉ szül: Somogyi Vilma 83. évében elhunyt. Temetése 2020. március 19-én, csütörtökön 11 órakor lesz a szentgáli középső református temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÖGEDI MIKLÓS 67 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 20-án 15 órakor lesz a vörösberényi temetőben. A gyászoló család