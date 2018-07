Záporok, zivatarok enyhítik a meleget

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható.

Pénteken alapvetően gomolyfelhős, napos idő lesz, főként a Dunától keletebbre lehet több a felhő, amelyből szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Éjszaka gyengén felhős vagy derült lesz az ég, a délkeleti, nyugati határ mentén maradhatnak még felhősebb területek, így ott gyenge záporeső, esetleg zivatar sem kizárt. Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható.

Kezdetben helyenként kisebb záporeső, délutántól eleinte a Dunántúlon, majd a déli megyékben is egyre többfelé várhatók záporok, zivatarok, amelyekhez heves kísérőjelenségek is társulhatnak. Az északnyugati szelet pénteken elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérhetik erős széllökések, szombatra mindenhol mérséklődik a légmozgás, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, de a tartósan derült területeken lehet ennél hűvösebb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között várható.