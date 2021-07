Balatoni strand idő lesz kedden, de készüljünk sok naptejjel

Kedden figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható, Veszprém megyében nagyon erős UV-B sugárzás lesz (a régió területének 100%-án az UV index meghaladja a 7.0 értéket), lehetséges maximum érték 8.0 – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az OMSZ figyelmeztetést adott ki országszerte az erős UV-B sugárzás miatt. Arra kérik a szabadban tartózkodókat, fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges napközben 11:00 és 15:00 óra között kerüljék a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet – áll a figyelmeztetésben.

Negatívan befolyásolja szervezetünk működését a kifejezetten magas indexekkel rendelkező UV-B sugárzás. Ilyenkor ugyanis rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés, amely a melanoma kialakulását segíti elő. Vigyázni kell, nehogy a test túlhevüljön, mert napszúrást, hőgutát okozhat, súlyosabb esetben akár halálhoz is vezethet.

Kedd

Sok napsütésre, igazi strandidőre számíthatunk. Délután nyugat felől megnövekszik ugyan a felhőzet, de csak néhol fordul elő zápor, vagy zivatar. Országos hőség, délen forróság várható 31-39 fokkal. A délnyugati szél megélénkül. Melegfronti hatással számolhatunk – írja a köpönyeg.hu.

Szerda

Nyugat felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és főleg a Dunántúlon már szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Marad a tikkasztó meleg: délután 33-38°C lesz.

Előrejelzés a Balaton és a Velencei-tó térségére kedd estig

Reggel, délelőtt a déli, délkeleti szél először a nyugati medence térségében, majd a Velencei-tónál is megélénkül ( 25-30 km/h) – írja a met.hu. A nyugati medence térségében a déli óráktól már akár az erős fokozatot megközelítő ( 35-40 km/h) széllökések is lehetnek. A Balaton keleti részén eleinte keleties lesz a légmozgás, mely délelőtt déliesre fordul, és főként a térség déli, délkeleti részén megélénkül (25-30 km/h). Délután délkeleten egy-egy 35 km/h sebességű széllökés is lehet. Kora estére megszűnnek az élénkebb lökések. Kora délutánig zavartalanul napos idő várható, majd időnként fátyolfelhő szűrheti a napsütést és kevés gomolyfelhő is kialakulhat. Csapadék nem valószínű. Estére nyugaton már több felhő is megjelenhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35, 36 fok körül, a késő esti 26, 27 fok körül alakul.

A Balaton Siófoknál 24.5, a Velencei-tó Agárdnál 23.5 fokos.