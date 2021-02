Csütörtöktől téli napok jönnek viharos széllel

A jövő hét elejéig tarthat ki a csütörtökre megérkező hideg, szeles, napközben is fagypont alatti hőmérsékletet hozó időjárás, közölte Kovács Győző meteorológus.

A szerdáról csütörtökre érkező hidegfront jóval hidegebb levegőt hoz, de térségünkben szélsőséges hideg nem várható, mondta a szakember. Kovács Győző kiemelte, a leghidegebb napokon, pénteken és szombaton a minimum-hőmérsékletek általában mínusz 10 Celsius-fokig csökkennek, de egyes hóval borított, szélvédett helyen ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

Csütörtöktől a délutáni maximumok is fagypont alatt maradnak, tehát meteorológiai szempontból is téli napok jönnek, tette hozzá Kovács Győző. A viharos északnyugati szél miatt az amúgy is fagypont alatti hőmérsékletet még hűvösebbnek érezzük, hívta fel a figyelmet a meteorológus, aki kiemelte, a legerősebb széllökések csütörtökön elérhetik a 80, a Bakonyban a 100 kilométer per órás sebességet. Kovács Győző elmondta, szerdán éjszaka, a hidegfront megérkezésekor hózáporral kísért zivatar (villámlás és dörgés) is előfordulhat. Az erős, időnként viharos szél és a nappal is fagypont alatti hőmérséklet a jövő hét elejéig kitart.

Hideg lesz tehát február második dekádja, de ez messze nem példa nélküli, folytatta Kovács Győző. Elmondta, legutóbb 2012-ben fordult elő mínusz tíz Celsius-fok alatti hőmérséklet ebben az időszakban, 2006-ban pedig mínusz 16,1 fok volt a minimum február 9-én. Az abszolút hidegrekordot 1929 februárja tartja Veszprémben mínusz 9,8 fokos középhőmérséklettel. Abban az évben 11-én hajnalban a hőmérő mínusz 27,4 fokot mutatott, és a napi középhőmérséklet is mínusz 20 fok alatt maradt.

Azokban a hideg napokban egy-másfél méter hó borította Veszprém térségét, és napokra megbénult a forgalom, tette hozzá a veszprémi meteorológus.