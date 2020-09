Folytatódik a napos, nyáriasan meleg idő Veszprém megyében

A gyenge-mérsékelt (5-20 km/h) északkeleti, irányú szelet a déli órákig élénk lökések is kísérhetik, majd délután fokozatosan gyengül a légmozgás – írja a met.hu . Továbbra is folytatódik a napos, nyáriasan meleg idő. Délután kevés gomolyfelhő is megjelenhet az égen, csapadék azonban nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29, 30 fok körül alakul. Késő este 20-22 fok valószínű.