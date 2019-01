Havazás, hószállingózás, hófúvás lehet vasárnap

Sokfelé erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Napközben -3, +4 fokot mérhetünk.

Vasárnap szórványosan, elsősorban délen, a középső és nyugati tájakon fordulhat elő havazás, hószállingózás, néhol hózápor. Így ezeken a tájakon friss hó teheti csúszóssá, latyakossá, hókásássá az utakat. A szombati hó miatt máshol is vizesek, nedvesek, a hegyekben havasak, hókásásak lehetnek egyes útszakaszok. Többfelé megerősödik, a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódik az északi-északnyugati szél, ami jelentősen rontani fogja a járművek menetstabilitását. Hófúvás is előfordulhat, kisebb úttorlaszok is kialakulhatnak. Érdemes hóláncot is magunkkal vinni. Téli gumi nélkül ne induljunk útnak! Vezessünk nagyon óvatosan, körültekintően! Balesetmentes közlekedést kívánunk- írja az időkép.

Hétfő

Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de nyugaton több felhő lehet az égen. Errefelé estétől hószállingózás, kisebb havazás is előfordulhat. A szél veszít erejéből. Hajnalban -10, -2 fokig hűl le a levegő, de a fagyzugos helyeken ettől hidegebb is lehet. Délután -5 és 0 fok között alakulhat a hőmérséklet.

