Nyár helyett ősz vár kedden a Veszprém megyeiekre

Reggel, délelőtt a gyenge-mérsékelt (5-20 km/h) nyugatias irányú szelet időnként élénk lökések kísérhetik (~30 km/h). A délután második felében a szél északnyugati irányba fordul és fokozatosan megélénkül (25-40 km/h), majd meg is erősödik (40-45 km/h). Zápor környezetében is erős (30-50 km/h), zivatarral viharos lökések is kialakulhatnak (60-80 km/h).

Heves zivatarral 80 km/h feletti széllökés is előfordulhat. A nap első felében a változó felhőzet mellett több órás napsütés is várható. Délutántól ismét zivatarok kialakulására számíthatunk a térségben. Zivatarfelhő környezetében kísérőjelenségként előfordulhat jég, illetve lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék is lehullhat rövid idő leforgása alatt. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Balatonnál 25, 26 fok körül alakul. Késő este 19, 20 fok valószínű.

A Balaton Siófoknál 25 fokos – írja a met.hu.