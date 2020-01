Ónos eső és köd miatt is figyelmeztetést adtak ki Veszprém megyére

Hétfőn eleinte főként a Dunántúlon helyenként sűrű, zúzmarás köd is előfordul, ónos szitálással, illetve hétfő estétől ismét nagyobb területen valószínű ködképződés – figyelmeztet előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A várható ónos eső és a tartós, a látótávolságot pár száz méterre csökkentő köd miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki Veszprém megyére az OMSZ.

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint hétfőn napközben már nagyobb esély mutatkozik a köd ritkulására, és a felhőzet is felszakadozhat. Ekkor a hőmérséklet is emelkedni tud, akár 5 Celsius-fok fölé is. Számottevő légmozgás és csapadék még nem lesz.

Kedden reggel még kialakulhatnak ködfoltok, de ezek tartósan már nem maradnak meg. Azonban az ég így is borult lesz felettünk és már délelőtt eleredhet az eső. A csapadék zöme az esti órákra várható, 10 mm is hullhat. A nap első felében mérsékelt-élénk délnyugati, később hasonló fokozatú északnyugati szél fúj, kettős fronthatás terheli az arra érzékenyek szervezetét. A fagymentes reggelt követően délután 7, este 5 Celsius-fokot mérhetünk kedden.