Ónos eső eshet Veszprém megyében

Szerda éjszaka és holnap is a Dunántúlon többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Hajnalban már fagyott eső, ónos eső, eső is várható. Holnap délelőtt a Dunántúlon, délutántól a középső országrészben is többfelé fordul elő eső, de a nyugati határvidéken havazás, havas eső, eleinte ónos eső is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 fok körül alakul, de északkeleten kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 2 fok körül várható. – írja a met.hu.